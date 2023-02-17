Politico – Байден потребует от Си объяснений по поводу сбитого китайского шара — и не намерен извиняться

Джо Байден в четверг наконец обратился к американскому народу с разъяснениями по поводу ситуации с аэростатами, которые сбивают ВВС США в небе над страной. Как пишет Politico, американский лидер взял весьма резкий тон по отношению к Пекину — он пообещал, что потребует лично от председателя КНР Си Цзиньпина ответов по поводу первого шара, сбитого 4 февраля, и заявил, что не будет извиняться за его уничтожение. Между тем, по данным Politico, китайские власти, напротив, пытаются преуменьшить масштабы инцидента и нормализовать отношения с Вашингтоном.



AP

Президент США Джо Байден заявил в четверг, что потребует от Пекина прокомментировать появление в американском воздушном пространстве китайского разведывательного шара, в итоге сбитого 4 февраля, — и это требование он адресует напрямую председателю КНР Си Цзиньпину, пишет Politico.

«Я рассчитываю побеседовать с председателем Си и надеюсь, что мы во всём разберёмся», — пообещал Байден в ходе своего телевизонного обращения. По данным Politico, президент также заверил, что вопрос будут поднимать и американские дипломаты в общении со своими китайскими коллегами, дабы разобраться в том, кто несёт ответственность за инцидент.

По словам Байдена, сожалений по поводу того, что он дал американским вооружённым силам приказ сбить шар, он не испытывает. «Никаких извинений за то, что шар был сбит, я не приношу», — цитирует президента Politico.

Как отмечается в материале издания, жёсткая риторика американского лидера свидетельствует о том, что его администрация пока не желает оставлять инцидент позади и, вероятнее всего, планирует воспользоваться им в качестве «дипломатического рычага» для воздействия на Пекин. В интервью каналу NBC сразу после телеобращения Байден отметил, что история с шаром станет для него козырем во взаимодействиях с китайским коллегой. «Думаю, что фундаментальный разрыв отношений с Соединёнными Штатами и со мной лично — последнее, что сейчас нужно Си», — указал он.

Кроме того, Байден попытался «в неявном виде» подать международную реакцию на появление разведывательного шара как успех Вашингтона в деле укрепления поддержки продвигаемого его администрацией «миропорядка на основе правил», который Америка противопоставляет крепнущему в экономическом, дипломатическом и военном плане «авторитарному Китаю», пишет Politico. «Мы проинформировали наших дипломатических партнёров и союзников по всему миру, и часть из них также выразили свои опасения напрямую Китаю», — уточнил Байден в своём обращении.

А тем временем китайские власти пытаются преуменьшить масштабы инцидента и добиться, чтобы Вашингтон смягчил риторику, пишет Politico. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил на пресс-конференции в четверг, что США следует «прекратить подчёркивать важность коммуникации и диалога, одновременно подпитывая напряжённость и обостряя кризис», подчеркнув при этом, что случай с шаром был «единичным», а двусторонние отношения Китая и США необходимо как можно скорее вернуть на «путь спокойного и планомерного развития».

Таких заявлений, впрочем, для нормализации ситуации может и не хватить — ведь до этого Пекин озвучил ряд весьма резких комментариев в адрес Вашингтона, подчёркивает обозреватель Politico. В частности, ещё в понедельник тот же Ван говорил, что уничтожение шара — который китайская сторона по-прежнему называет гражданским объектом, предназначенным для сбора метеорологических данных, — стало «неадектватной и воинственной реакцией», а также назвал США «страной номер один в плане разведки», обвинив их в запуске высотных разведывательных шаров над Китаем. Уррегулированию ситуации мешает и отказ главы Минобороны КНР Вэй Фэнхэ принять звонок от американского коллеги Ллойда Остина, который попытался выйти на связь с китайской стороной после уничтожения шара: такое поведение лишь ужесточило позиции высокопоставленных представителей Демократической партии США в конгрессе, посчитавших, что Вэй поступил безответственно, пишет автор.

Весомых поводов для беспокойства у Пекина хватает, ведь дипломатические и политические последствия инцидента с шаром действительно были весьма серьёзными: глава Госдепа Энтони Блинкен отложил визит в Пекин, палата представителей США на прошлой неделе приняла резолюцию, где вторжение шара в воздушное пространство страны квалифицировалось как «вопиющее посягательство на суверенитет», а сенат в среду проголосовал за два аналогичных документа, перечисляет журналист Politico. Впрочем, Ван Вэньбинь назвал возмущение конгрессменов попыткой «набрать политические очки» за счёт «сгущения красок».

Внутри США представители республиканской оппозиции выразили негододвание в связи с тем, что Байден обратился к нации с разъяснениями только сейчас, после большого перерыва, а также отметили, что президент опустил массу подробностей — в особенности по вопросу того, почему крупный аэростат смог пересечь значительную часть территории США прежде, чем был сбит, пишет Politico. Кроме того, и республиканцы, и демократы в конгрессе призвали президента обеспечить большую прозрачность и подробнее объяснять, на каких основаниях вооружённые силы принимали решения об уничтожении китайского зонда, а также ряда других неопознанных объектов.

В своём обращении Байден пообещал, что его администрация выработает «параметры», в соответствии с которыми будет определяться, какие меры принимать в отношении тех или иных летающих объектов. Президент заверил, что, когда работа будет завершена, члены конгресса получат возможность ознакомиться с параметрами, однако они останутся засекречнными, дабы «не давать нашим противникам маршрут для обхода наших оборонных средств», говорится в материале Politico.

По данным издания, президент также упомянул, что ещё три летающих объекта, уничтоженные американскими ВВС в конце минувшей недели, «скорее всего, были шарами», запущенными частными компаниями и исследовательскими центрами, и отношения к «китайской программе аэростатов-шпионов», вероятно, не имели.