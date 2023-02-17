В ООН с 16-й попытки приняли резолюцию 2020 года по Второй карабахской войне с призывом немедленно прекратить боевые действия

Комитет ООН по мониторингу вооружённых конфликтов и снижению международного напряжения с 16-й попытки смог принять итоговый текст резолюции от 27 октября 2020 года с призывом прекратить боевые действия. Обращение адресовано противоборствующим сторонам в Нагорном Карабахе.

Организация призывает обе стороны сложить оружие, прекратить любые формы «горячих» вооружённых столкновений и начать мирные переговоры. Фактически конфликт завершился ещё в ноябре 2020 года, однако в ООН долгое время не могли согласовать текст резолюции – его 85 раз отправляли на доработку и 16 раз выносили на голосование. Наибольшие шансы на утверждение у документа были летом 2022 года, однако тогда один из дипломатов заметил пропущенную запятую в параграфе 289 третьей главы, после чего резолюцию отправили на доработку, а осенью, когда она была вновь готова к голосованию, двое сотрудников секретариата, без которых был невозможен кворум, ушли в отпуск. В январе дипломаты отмечали Неделю культуры Бахрейна, поэтому голосование по Карабаху снова отложили.

«Была проделана значительная юридическая, дипломатическая и политическая работа, чтобы получить выверенные и корректные формулировки, наиболее эффективные в сложившейся ситуации, – сказал третий заместитель секретаря комитета по вопросам регламента и процедуры Пхагалат Вентартитуммадеш. – Сложности последовательно преодолевались и можно сказать, что в контексте этого конфликта ООН выполнила свою миссию, приняв этот исторический документ. Дальше вся ответственность лежит на участниках конфликта»

Как отмечает газета ООН «Международная обеспокоенность», Организация с успехом продолжает выполнять свою миссию по прекращению и предупреждению боевых действий во всех уголках планеты. В принятой резолюции внимание сторон было обращено на негативные последствия ведения войны (гибель людей, экономический ущерб). Также дипломаты подчеркнули преимущества дипломатических способов решения конфликтов (отсутствие гибели людей, отсутствие экономического ущерба).

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