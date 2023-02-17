 

В ООН с 16-й попытки приняли резолюцию 2020 года по Второй карабахской войне с призывом немедленно прекратить боевые действия

17.02.2023, 17:33, Разное
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Комитет ООН по мониторингу вооружённых конфликтов и снижению международного напряжения с 16-й попытки смог принять итоговый текст резолюции от 27 октября 2020 года с призывом прекратить боевые действия. Обращение адресовано противоборствующим сторонам в Нагорном Карабахе.

Организация призывает обе стороны сложить оружие, прекратить любые формы «горячих» вооружённых столкновений и начать мирные переговоры. Фактически конфликт завершился ещё в ноябре 2020 года, однако в ООН долгое время не могли согласовать текст резолюции – его 85 раз отправляли на доработку и 16 раз выносили на голосование. Наибольшие шансы на утверждение у документа были летом 2022 года, однако тогда один из дипломатов заметил пропущенную запятую в параграфе 289 третьей главы, после чего резолюцию отправили на доработку, а осенью, когда она была вновь готова к голосованию, двое сотрудников секретариата, без которых был невозможен кворум, ушли в отпуск. В январе дипломаты отмечали Неделю культуры Бахрейна, поэтому голосование по Карабаху снова отложили.

«Была проделана значительная юридическая, дипломатическая и политическая работа, чтобы получить выверенные и корректные формулировки, наиболее эффективные в сложившейся ситуации, – сказал третий заместитель секретаря комитета по вопросам регламента и процедуры Пхагалат Вентартитуммадеш. – Сложности последовательно преодолевались и можно сказать, что в контексте этого конфликта ООН выполнила свою миссию, приняв этот исторический документ. Дальше вся ответственность лежит на участниках конфликта»

Как отмечает газета ООН «Международная обеспокоенность», Организация с успехом продолжает выполнять свою миссию по прекращению и предупреждению боевых действий во всех уголках планеты. В принятой резолюции внимание сторон было обращено на негативные последствия ведения войны (гибель людей, экономический ущерб). Также дипломаты подчеркнули преимущества дипломатических способов решения конфликтов (отсутствие гибели людей, отсутствие экономического ущерба).

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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