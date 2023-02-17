Каждому сотруднику Google было дано одно задание

Американская компания Google решила вместе со всеми своими сотрудниками создать чат-бота с использованием элементов искусственного интеллекта Барда. Как пишет CNBC, им было предложено ежедневно исправлять любые ошибки, чтобы улучшить технологию.

По словам вице-президента Google по поисковым операциям Прабхакара Рагхавана, сотрудников поощряли использовать свои знания для пересмотра ответов Барда на отдельные вопросы. В документе говорилось, что Бард лучше всего учится на примерах, а время, потраченное на переписывание ответов, улучшит их эффективность.

Рагхаван заявил, что сотрудники должны писать в нейтральных тонах от первого лица. Ответы также должны быть вежливыми, непринужденными и легкими для восприятия.CNBC в своих рекомендациях указал, что Бард не должен давать советы по юридическим, финансовым или медицинским вопросам.

В статье говорится, что если сотрудник Google внесет свой вклад в тестирование Bard, он получит специальную отметку в своем корпоративном профиле. Джон Хеннесси, генеральный директор Googles, ранее признал, что анонсировать чатбота Bard преждевременно, поскольку проект еще не полностью запущен.