Ромбы, клетка, цветы в стиле ретро: 5 самых популярных принтов, которые будут в тренде весной 2023 года

Многие женщины предпочитают одежду с принтами. Каждый сезон можно видеть модели, которые возвращаются из прошлого, тогда как другие и вовсе никогда не выходят из моды. В весеннем сезоне этого года есть всего понемногу. Поэтому вы сможете подобрать для себя то, что больше соответствует вашему представлению о моде.

Более того, принты в этом сезоне будут и сдержанными, и почти кричащими. Ваш образ будет выглядеть так, насколько смело вы готовы представить себя этому миру. Вот пять новых принтов, которые будут блистать весной 2023 года.

Ромбы

Это не новый принт, но он выглядит очень привлекательно. В этом году он будет сиять во всей красе, его можно будет увидеть на многих предметах одежды и аксессуарах.

Один из самых неожиданных узоров весеннего сезона можно будет встретить на верхней одежде, брюках, платьях и свитерах. Эти предметы гардероба точно станут акцентными, потому что ромб обещает быть просто гигантским и очень контрастным.

Черно-белый принт под мех животных

Этот принт, пожалуй, самый популярный у дизайнеров среди всех остальных. В этом сезоне он представлен в минималистичном виде и черно-белым.

В дополнении к зебре и далматину будут популярны и другие принты, например, леопардовый, змеиный, под кожу жирафа. Но самое необычное в этих принтах – именно монохромные оттенки.

Клетка

В любое время года есть один принт, который никогда не выходит из моды – это клетка. Этой весной она снова вернется в разных формах, цветах и размерах. Самыми актуальными будут тартан, шахматы, сетка.

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Эти три версии принта в клетку станут хитом среди тех, кто лучше всего разбирается в моде. Клетка может иметь сдержанные оттенки, тогда как другие ее варианты веселее и ярче.

Логомания

Любовь к логотипам самых разных брендов остается неизменной. Это один из самых эффектных принтов, который любят многие модницы.

Наряду с индивидуальными акцентами в виде отдельного изображения, популярны будут еще и принты в стиле total look. Это позволяет не задумываться об удачных сочетаниях оттенков и цветов. Единственное, что нужно будет выбрать, – туфли. Но под монохромный принт они могут быть только черными или белыми.

Цветочные мотивы в стиле ретро

Цветочные принты в духе 60-70-х годов вошли в тренды наступающего весеннего сезона.

Еще один классический вариант, который представлен как в ярких, так и в более мягких тонах. Цветочные принты способны смягчить любое сочетание предметов гардероба. Более того, разнообразие узоров в стиле ретро по-настоящему поражает воображение.