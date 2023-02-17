Нависшие веки не проблема: делаем красивую подводку на новогоднюю вечеринку

Большинство вирусных роликов о модном макияже не учитывают одну очень распространенную особенность – нависшее веко. Возможно, вы сами попадали в такую ситуацию: делаешь макияж глаз, следуешь всем советам, а в результате – сплошное разочарование. Вот вам интересный вариант подводки, которая подойдет не только, скажем, новогодней вечеринки, но и для работы в офисе.

Техника нанесения

Прежде всего очистите веки от остатков макияжа и жира с помощью мицелляиной воды, если вы делаете макияж в разгар дня или вечером. Нанесите консилер под глаза, на веки – закрепитель, если имеется проблема скатывания теней.

Дальше наносим тени металлик. Для светлых глаз – потемнее, для темных – светлее. Универсальный вариант – персиковые.

Берем плоскую кисть, наносим дымчатые тени на нижнее веко, хорошо растушевывая и выводя небольшую стрелку к внешнему краю.

Тщательно прокрашивайте межресничное пространство.

Верхнюю стрелку рисуем жидкой подводкой. Линия должна утолщаться от внутреннего края к внешнему.

А теперь главное. Обычно специалисты рекомендуют рисовать стрелку, ориентируясь на изгиб брови, это все знают. Но с нависшим веком такое не работает. Делаем следующее: отступаем от внешнего уголка 5 мм и рисуем ровную прямую линию. Для легкости можно поставить пару точек и провести линию как по линейке. Утолщаем у основания. Готово.

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Наносим тушь, если надо, блестки. Тушь на верхние ресницы кладем в два слоя, тщательно прочесывая в уголках глаз, чтобы подчеркнуть изгиб и длину.

Нижние веки обойдутся одним слоем туши. Дальше уложите брови, слегка припудрите лицо.

При необходимости нанесите на лицо закрепляющий спрей. Макияж готов. Вы самая прекрасная.