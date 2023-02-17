 

Бабкина не скрыла горя после пропажи мужа: Ушел из жизни

17.02.2023, 17:19, Разное
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Народная артистка России Надежда Бабкина и музыкант Евгений Гор живут в гражданском браке уже много лет. Как известно, пара, чья разница в возрасте составляет 30 лет, живет раздельно. Дело в том, что у обоих весьма плотный график. Путешествуют они зачастую тоже раздельно. Например, в конце прошлого года поклонники потеряли Евгения, который решил на некоторое время отправиться в Европу. Позже пропавший муж артистки вышел на связь и рассказал о своем местонахождении.

До недавнего времени у 72-летней Надежды Георгиевны был еще один член семьи, которого она очень любила. Беседуя с журналистами, певица не стала скрывать, что умер ее любимый пес. “Ушел из жизни мой черный американский кокер-спаниель по кличке Марсель”, – рассказала артистка о горе. После смерти питомца Бабкина зареклась, что больше не будет заводить животных.

Ранее Надежда Бабкина рассказала о любимом псе ансамбля “Русская песня”, который она возглавляет. Кличка того животного – Топаз Сергеевич. По словам артистки, эта была любовь с первого взгляда. Прямо в гримерке певицы есть и собачья миска, и игрушки животного. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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