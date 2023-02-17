 

Отекает, забиты сосуды: спасающие Костомарова врачи отказались от дальнейших операций

17.02.2023, 17:19, Разное
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На днях состояние Романа Костомарова, пережившего ампутацию конечностей, резко ухудшилось. Спортсмен больше не может дышать самостоятельно. В левом легком обнаружено большое количество фиброза. Сегодня стало известно, что фигуристу поставили дренаж для выведения жидкости из этого легкого.

Как сообщает телеграм-канал “112”, некроз перестал распространяться, однако сосуды у Костомарова забиты. Состояние Романа настолько тяжелое, что хирургические вмешательства ему противопоказаны. Стало быть, врачи пока отказались от дальнейших операций.

Специалисты не делают никаких прогнозов, поскольку ситуация может измениться в любой момент. Кстати, врачи выбрали единственно возможную схему лечения Костомарова. Об этом недавно рассказал Директор Национального медицинского исследовательского центра “Лечебно-реабилитационный центр” Минздрава РФ Сергей Царенко. Его слова приводили “Дни.ру”

Напомним, олимпийский чемпион Роман Костомаров попал с пневмонией в реанимацию 10 января. В течение месяца его состояние много раз менялось. Спортсмену становилось то лучше, то хуже, то снова лучше. О психическом состоянии фигуриста ранее писали “Дни.ру”.


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