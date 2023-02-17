 

Как живой: черное тело Шатунова всплыло недалеко от детского дома

17.02.2023, 17:17, Разное
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В июне прошлого
года прогремела новость — из жизни ушел солист легендарной группы “Ласковый
май” Юрий Шатунов. Причина смерти — инфаркт, мужчина скончался по дороге в
больницу. Ему было всего 48 лет.

Спустя полгода
после ухода поклонники шокированы не менее громким событием — черное тело
артиста всплыло в информационном поле. В планах у администрации Оренбурга,
родного города Юрия, поставить памятник мужчине недалеко от детского года, где
он вырос.

В Сети появились
фотографии проекта памятника. Скульптор Александр Сукманов выполнил первую
версию монумента из специального пластилина. Черное тело Юрия Шатунова один в
один напоминает ушедшего артиста и музыканта. Оригинал памятника же будет отлит
из бронзы. Его предварительные размеры — почти 2 метра в высоту. Скорее всего,
его установят на пересечении улиц Химической и Регенераторной.

За основу
композиции автор проекта взял недавнюю фотографию Юрия Шатунова и Сергея Кузнецова.
Два друга и соратника позировали на одном из концертов. Проект памятника уже
можно увидеть вживую на выставке в Оренбурге до 16 апреля. Автор памятника
настроен оптимистично и планирует показать готовую работу уже к конце текущего
года.


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