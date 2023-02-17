Как живой: черное тело Шатунова всплыло недалеко от детского дома

В июне прошлого

года прогремела новость — из жизни ушел солист легендарной группы “Ласковый

май” Юрий Шатунов. Причина смерти — инфаркт, мужчина скончался по дороге в

больницу. Ему было всего 48 лет.

Спустя полгода

после ухода поклонники шокированы не менее громким событием — черное тело

артиста всплыло в информационном поле. В планах у администрации Оренбурга,

родного города Юрия, поставить памятник мужчине недалеко от детского года, где

он вырос.

В Сети появились

фотографии проекта памятника. Скульптор Александр Сукманов выполнил первую

версию монумента из специального пластилина. Черное тело Юрия Шатунова один в

один напоминает ушедшего артиста и музыканта. Оригинал памятника же будет отлит

из бронзы. Его предварительные размеры — почти 2 метра в высоту. Скорее всего,

его установят на пересечении улиц Химической и Регенераторной.

За основу

композиции автор проекта взял недавнюю фотографию Юрия Шатунова и Сергея Кузнецова.

Два друга и соратника позировали на одном из концертов. Проект памятника уже

можно увидеть вживую на выставке в Оренбурге до 16 апреля. Автор памятника

настроен оптимистично и планирует показать готовую работу уже к конце текущего

года.