Как живой: черное тело Шатунова всплыло недалеко от детского дома
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В июне прошлого
года прогремела новость — из жизни ушел солист легендарной группы “Ласковый
май” Юрий Шатунов. Причина смерти — инфаркт, мужчина скончался по дороге в
больницу. Ему было всего 48 лет.
Спустя полгода
после ухода поклонники шокированы не менее громким событием — черное тело
артиста всплыло в информационном поле. В планах у администрации Оренбурга,
родного города Юрия, поставить памятник мужчине недалеко от детского года, где
он вырос.
В Сети появились
фотографии проекта памятника. Скульптор Александр Сукманов выполнил первую
версию монумента из специального пластилина. Черное тело Юрия Шатунова один в
один напоминает ушедшего артиста и музыканта. Оригинал памятника же будет отлит
из бронзы. Его предварительные размеры — почти 2 метра в высоту. Скорее всего,
его установят на пересечении улиц Химической и Регенераторной.
За основу
композиции автор проекта взял недавнюю фотографию Юрия Шатунова и Сергея Кузнецова.
Два друга и соратника позировали на одном из концертов. Проект памятника уже
можно увидеть вживую на выставке в Оренбурге до 16 апреля. Автор памятника
настроен оптимистично и планирует показать готовую работу уже к конце текущего
года.
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