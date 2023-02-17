 

Новый мужик – Личное мнение

17.02.2023, 16:30, Разное
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Дарья Мороз, бывшая жена нынешнего мужа Собчак, появилась в свете с мужчиной. Музыкант-аккордеонист — на вид миленький.


Фото: Start

Дарья получилась букет от Петра и… И, в отличие от Ани Лорак, обжиматься не стала.

Да и не только обжиматься.

С момента развода Дарьи прошло лет пять или около того. За всё это время о личной жизни актрисы не было слухов. То есть, спокойно развелась, спокойно жила, никому не доказывала, что у неё есть какая-то там личная жизнь, а теперь вышла в свет с мужчиной.

Кто он ей? Особо не комментирует.

Не пытаясь доказать наличие бурной личной жизни, Дарья ведь как-то жила, верно? Нормально жила, снималась в кино, воспитывала ребёнка.

Такой формат кажется правильным — если появился ухажёр, то хорошо. А пока не было, так и чего скакать?

Думаю, в этот раз Мороз не наступит на те же грабли, что с Константином. Пять лет — достаточный срок, чтобы сделать выводы из своих ошибок.

Сколько времени проходило у вас между одними серьёзными отношениями и другими? Успевали осознать ошибки и сделать выводы?

Источник: Лена Миро


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