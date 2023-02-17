В МИД указали послу Нидерландов на деструктивную визовую политику королевства

Посла Нидерландов в Москве Хиллеса Плуха вызвали в МИД России, где ему заявили о неприемлемости политики властей королевства и на деструктивную позицию Нидерландов, занятую в визовом вопросе.

В ведомстве отметили, что послу заявлено о неприемлемости продвигаемой голландскими властями практики, которая препятствует выполнению посольством РФ в Нидерландах своих прямых функций, передает ТАСС.

Так, в этот перечень вошла работа с общественными и историко-мемориальными организациями, а также политологическими площадками, на которых обсуждаются затрагивающие Россию ключевые темы международной повестки.

Кроме того, в МИД указали Плуху на занятую на визовом направлении деструктивную позицию Нидерландов, так как королевство зачастую отказывает российским официальным лицам во въезде в страну.

По информации дипведомства, также российская сторона потребовала от правительства Нидерландов прекратить попытки возложить на Москву ответственность за катастрофу рейса MH-17 «Малайзийских авиалиний» в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.

В дипведомстве указали, что следгруппа занималась «подгонкой доказательной базы под заранее выбранную версию трагедии и пренебрегала противоречившими ей очевидными фактами» на протяжении восьми с половиной лет.

В начале февраля следственная группа приостановила дело рейса MH17 из-за недостатка улик.

Ранее Окружной суд Гааги признал троих человек виновными в уничтожении малайзийского Boeing рейса MH17 и гибели 298 его пассажиров в 2014 году. Заявлено, что прокуратуре Нидерландов удалось доказать вину гражданина России, бывшего командира ополченцев ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) и двух его подчиненных – россиянина Сергея Дубинского и украинского гражданина Леонида Харченко. По мнению суда, самолет сбили по ошибке из ЗРК «Бук». МИД РФ заявил, что решение суда стало результатом политического заказа.

Напомним, что катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Лайнер Boeing-777 компании Malaysia Airlines, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур, рухнул в районе Донецка. Все находившиеся на борту погибли. Киев сразу обвинил в трагедии ополченцев ДНР. При этом Украина передала полномочия по проведению расследования нидерландской стороне (в лице Совета по вопросам безопасности Нидерландов) и международной Объединенной следственной группе (JIT).

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