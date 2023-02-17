 

Медведев объяснил возможность разрешения конфликта в Украине без участия Зеленского… Нет, Путин в отставку не уйдет

17.02.2023, 16:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не придется вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, ему лишь надо будет поставить подпись на документах, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев в своем Telegram-канале обратил внимание на заявление Зеленского о том, что тот якобы не собирается вести переговоры с Путиным. Зампред СБ указал, что украинский президент умолчал об одном нюансе. Зеленский понимает, что за него все решают политики на Западе.

«Ему не надо будет вести никаких переговоров. Ему надо будет подписать то, что ему скажут», – отметил Медведев.

Он подчеркнул, что ценность такой бумаги будет небольшой, если вспомнить судьбу Минских соглашений, заключенных при предыдущем украинском лидере – Петре Порошенко.

«Всякий новый паяц в Киеве обычно аннулирует наследство предшественника и начинает свою цирковую программу заново», – указал зампред СБ.

Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на G20 сказал, что не будет никакого Минска-3.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07.20 / Трамп допустил закрытие других дипмиссий Китая в США вслед за Хьюстоном

18.08.21 / Американцы отправят на МКС грузовой корабль

26.05.21 / За два месяца до Олимпиады Япония только начинает массовую вакцинацию

09.02.22 / Бурба: Сливом спецоперации по вагнеровцам руководство Украины предало военных разведчиков и весь народ Украины

19.02.21 / В ДРК сообщили о росте числа заболевших лихорадкой Эбола

07.06.21 / СБУ разоблачила масштабную схему добычи янтаря в Ровенской области и его контрабанды за границу

17.11.20 / Обрушилась стена древнейшей крепости России

29.11.21 / Грозев: Об украинской операции по вагнеровцам снимут художественный фильм в Голливуде, и он получит “Оскар”

05.10.20 / Глава Еврокомиссии ушла на самоизоляцию

13.01.23 / Советник Госдепа Шолле заявил о работе Вашингтона с Белградом по «нейтрализации» деятельности ЧВК «Вагнер»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика