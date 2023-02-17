 

Рособрнадзор: Выпускников школ в новых регионах России допустят к экзаменам без сочинения

17.02.2023, 16:20, Новости дня
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Выпускники 11-х классов в новых регионах РФ допустят к итоговым экзаменам без написания сочинения, а 9-х классов – без собеседования по русскому языку, сообщили журналистам в пресс-службе Рособрнадзора.

По сообщению ведомства, выпускники в новых регионах РФ допускаются в 2022/2023 учебном году к ГИА-9 без прохождения итогового собеседования по русскому языку, к ГИА-11 – без написания итогового сочинения (изложения), передает ТАСС.

В пресс-службе Рособрнадзора сообщили также, что девятиклассники из новых регионов в 2023 году получат аттестат по результатам промежуточной аттестации, а участники ГИА-11 смогут получить аттестат по результатам промежуточной аттестации либо по результатам ЕГЭ, сдавать который они могут по своему желанию.

Там добавили, что в 2023/24-2025/26 учебных годах выпускники из новых регионов будут проходить ГИА-11 в форме ЕГЭ или ГВЭ по своему выбору по двум обязательным предметам, при этом для участников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в 2023/2024 учебном году сохранится возможность получить аттестат по итогам промежуточных оценок, а в 2024/25 и 2025/26 учебных годах они будут сдавать ЕГЭ или ГВЭ по русскому языку.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в новых регионах не планируют вводить ЕГЭ по украинскому языку.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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