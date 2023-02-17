 

ЕС не смог согласовать санкции против «Росатома»

17.02.2023, 16:14, Разное
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Европейский союз намеревался ввести санкции против российского атомного сектора или хотя бы против компании «Росатом». Но в итоге это предложение исключили из проекта нового пакета санкций, как стало известно изданию Politico. Одним из главных критиков этой идеи была Венгрия, которая сильно зависит от «Росатома».


AP

Европейская комиссия отказалась от планов ввести санкции в отношении российского атомного сектора или его представителей в ближайшее время. Такие данные получил Politico от трёх своих дипломатических источников.

Чиновники ЕС изначально сообщили странам союза, что попытаются разработать санкции против гражданского атомного сектора России. А в преддверии встречи лидеров ЕС президент Украины Зеленский на прошлой неделе призвал блок хотя бы ввести санкции против российской компании «Росатом». Но этот план провалился, заявили источники издания.

Пакеты санкций ЕС разделены на несколько частей: новые правила, которые касаются конкретных секторов — авиационного, военного, — и списки с именами и названиями компаний, в отношении которых действуют визовые ограничения и заморозка активов. Но нигде не встречается атомный сектор, судя по тому, что видели журналисты издания и их источники. «К сожалению, атомный сектор не включили в это предложение», — подтвердил эту информацию один из дипломатов.

Венгрия долгое время выступала против того, чтобы вводить санкции в отношении российского атомного сектора, поскольку она зависит от «Росатома». Чтобы преодолеть потенциальное вето Венгрии, ЕС рассматривал возможность включения в список отдельных сотрудников «Росатома» и других компаний, но в конце концов решил и этого не делать.

«Венгрия не пропускает этих предложений, поскольку их АЭС принадлежит «Росатому» и они говорят, что она наполовину снабжает страну электричеством. Но санкции против физических лиц (кроме генерального директора) не должны сказаться на энергетической безопасности. И ЕС должен ответить на запрос Зеленского», — приводит издание комментарий одного из своих источников.

Франция также проявила осмотрительность: чиновник министерства экономики Франции заявил, что «многие атомные электростанции используют российское топливо».

Некоторые дипломаты ЕС выразили разочарование, отмечает Politico. «Это печально. Когда речь заходит об атомном вопросе… никто не заявил нам, что это нехорошо или что там будут проблемы. Поэтому мы удивлены», — отметил собеседник издания.


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