«Здоровый и энергичный» Байден не прошёл ключевое медицинское исследование — МРТ

У президента США выявили ряд аллергий, артрит, аритмию, рефлюкс и ещё несколько заболеваний, однако, учитывая регулярные «оговорки» Байдена, ему необходимо сделать магнитно-резонансную томографию, заявил доктор Марк Сигал в интервью Fox News. Возраст не помеха для работы, если человек здоров, — всё дело в профпригодности, убеждён специалист.

К слову, Джо Байден сегодня прошёл вторую за свой президентский срок медкомиссию. Она была проведена в Военном медицинском центре имени Уолтера Рида — сейчас это учреждение так называется. По словам врача из Белого дома, результаты медосмотра свидетельствуют, что Джо Байден «здоровый, энергичный 80-летний мужчина». Это может отчасти показаться оксюмороном, но да ладно. У него мерцательная аритмия, артрит позвоночника и ещё несколько заболеваний. Стоит отметить, что он, по-видимому, не проходил тест на умственные возможности. Белый дом, конечно же, не дал задать врачу вопросы. Сейчас к нам присоединяется доктор Марк Сигал с оценкой ситуации. Доктор, спасибо, что вы с нами! Что думаете об этом?

МАРК СИГАЛ, доктор: Такер, вы уже затронули ключевой момент — проведённый медосмотр примечателен скорее тем, что было упущено, а не тем, что выявлено. У него есть аллергии, рефлюкс, спинной артрит. В ходе медосмотра они пытались объяснить то, о чём мы говорим уже год: почему у него неуклюжая походка. Они считают, что это из-за периферической нейропатии — то есть потери чувствительности в ногах, о причинах чего им не известно. К тому же тут и артрит позвоночника. Моя претензия такова: его обследует несколько врачей, но не проводится МРТ, в отчёте я не увидел ни слова об этом. Хочу сказать доктору О’Коннору: с 1980-х годов мы не просто тщательно осматриваем людей и заключаем, что у них нет рассеянного склероза, параличей или водянки головного мозга, которые могли бы быть причиной снижения когнитивных функций.

Мы делаем МРТ! Где его результаты? И — как вы уже отметили — где результаты когнитивного тестирования? Этот президент ежедневно допускает оплошности, связанные с когнитивными функциями. Недавно он сказал, что 20 тысяч фунтов фентанила хватит, чтобы убить тысячу людей, хотя на деле этого достаточно для 4 миллиардов человек! Он называет Камалу Харрис президентом, или, например, забывает имя члена конгресса, или думает, что умерший политик присутствует на заседании. Я хочу сказать, что это обширная проблема, и она усугубляется. Говоря о собственном сыне, после кончины которого президент создал программу Сancer Moonshot (нацелена на разработку новых методов иммунотерапии для больных раком. — ИноТВ), он заявил, что тот погиб в Ираке!

Такое должны проверять специалисты! Но, конечно, в этом возрасте ещё можно работать, есть примеры 90-летних людей, которые прекрасно себя чувствуют. Дело не в возрасте, хотя многие американцы и полагают, что он слишком стар, чтобы переизбираться. Я думаю, дело в пригодности, Такер.

Это настолько очевидно, что весьма унизительно для всех нас. Мы ценим вашу оценку этих так называемых результатов. Доктор Марк Сигал, спасибо вам.

МАРК СИГАЛ: Спасибо, Такер.

Дата выхода в эфир 16 февраля 2023 года.