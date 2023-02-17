 

Путин назвал запасы “Газпрома” астрономическими

17.02.2023, 16:05, Разное
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Обнаруженные запасы “Газпрома” на разных месторождениях можно считать “астрономическими” для любой страны, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе видеочата с сотрудниками госкорпорации.

“Ну, вот Бованенковское и Харасавэйское месторождения. Первое имеет 4,9 триллиона кубометров разведанных запасов. Это почти пять триллионов. На втором – около двух миллиардов”. Глава государства заявил, что это огромные запасы для любой страны. У “Газпрома” также есть возможности, “которые просто несопоставимы ни с одной другой газодобывающей страной мира”.

Сегодня Путин поздравил “Газпром” с 30-летием, в мероприятии также участвовал глава компании Алексей Миллер. Президент заявил, что “Газпром” “был и будет ценным ресурсом, а также реальным активом”, и что спрос на газ будет расти за счет Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщают РИА Новости.


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