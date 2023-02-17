Морская полоска или “шахматная доска”: самые модные принты 2023 года и те, о которых пора забыть

Вещи с принтами помогают разнообразить и освежить образы, подчеркнуть индивидуальность и сделать луки более запоминающимися. Разбираемся, какие рисунке в моде, а от каких лучше всего отказаться (возможно, на время).

Цветочный принт

Для создания романтического и нежного образа используйте одежду с растительными узорами. Это принт, который никогда не выходит и вряд ли в принципе выйдет из моды. Рассмотрите изделия с яркими и пестрыми цветами на нейтральном фоне (например, черного или темно-коричневого оттенка).

Логомания

Логомания стала трендом 2021 года и не утратила своей актуальности и в прошлом году. Однако в 2023-м модницы начинают массово отказываться от вещей с логотипами, а также узнаваемыми фирменными принтами известных брендов. Если вы следите за модой, то можете последовать их примеру.

Морская полоска

Морской стиль по-прежнему в моде. Особенно он становится актуальным в летнее время отпусков. Создавайте яркие жизнеутверждающие образы с помощью одежды в полоску. Но помните о том, что вертикальные полосы стройнят, а горизонтальные, наоборот, полнят.

В горошек

Женственными и нежными получаются образы с одеждой в горошек. Как и растительный, этот узор неподвластен времени, поэтому десятилетиями не теряет своей актуальности. Обратите внимание на то, что в этом году особенно популярны изделия, где горошек разного размера (где есть кружочки большего и меньшего диаметра).

Макси-клетка

Узор в клетку — это классика, которая не выходит из моды. Однако в этом году на весну и лето теряют свою актуальность изделия в крупную клетку. Дело в том, что такой геометрический узор лучше вписывается в осенне-зимний период, но не в теплое время года. Например, стильные луки получаются с теплым пальто в крупную клетку на осень или зиму. А вот летнее платье с аналогичным принтом смотрится слишком строго и формально. Весной и в жаркое время года лучше отдавать предпочтение более легким и непринужденным образам (например, игриво смотрятся вещи в горошек или в цветочек).

Надписи

Одежда — это то, что помогает нам выразить свою индивидуальность. Используйте одежду с надписями для того, чтобы донести до окружающих свою жизненную философию.

Лучше всего отдавать предпочтение однотонным футболкам с лаконичной надписью спереди. Такое изделие можно вписать в повседневный стиль, сочетая его с джинсами, юбками или брюками.

Тай-дай

Это специальная техника окрашивания, благодаря которой на вещи получаются разводы того или иного цвета. В прошлом году такой тренд был настоящим хитом, однако в этом году явно уступил свои лидирующие позиции вещам омбре (когда один цвет плавно переходит в другой). Отдавайте предпочтение принту омбре вместо тай-дай, чтобы все видели, что вы следите за модой.

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“Шахматная доска”

Такой узор был очень популярен в прошлые годы. Однако в 2023 году он постепенно начинает выходить из моды. Если у вас есть изделия с подобным принтом, не торопитесь от них избавляться. Вполне вероятно, что в будущем такой тренд опять станет актуальным. Ну а пока давайте немного от него отдохнем и обратим внимание на другие варианты.

Пейсли

Это такой узор, который внешне напоминает форму листьев, огурцов или капель. Здесь наблюдаются волны, зигзаги, и все эти детали в целом образуют абстракцию. В предыдущие годы такой принт был популярен — это как ретро-отсылка к семидесятым годам прошлого века. Однако сейчас его актуальность все больше и больше угасает.

Нужно ли полностью отказываться от одежды с таким рисунком? Нет, особенно если вы придерживаетесь стиля бохо. Помните, что самое важное — это не слепо следовать моде, а создавать собственный неповторимый стиль. И если узор пейсли ему соответствует и подчеркивает вашу индивидуальность, тогда отказываться от него точно не стоит.

Анималистичный принт

Неоднозначное отношение сложилось к таким рисункам. Одно время они были на пике моды, потом стали считаться безвкусными. Сейчас анималистичный принт снова в тренде. Плюс в том, что расширился ассортимент рисунков. Например, раньше рассматривалась только расцветка под леопарда или под змею. А сейчас появились новые оригинальные варианты, к примеру принт, имитирующий окрас зебры. Не перебарщивайте с одеждой с анималистичным принтом. Лучше сочетайте ее с однотонными вещами нейтральных оттенков, чтобы не перегружать образы.