Много мини и платья-клеш: модные тенденции 60-х для самых стильных девушек

В том, что стиль 1960 года снова находится в тренде, нет ничего удивительного. Оригинальные тенденции прошлого заинтересовали нынешнее поколение модниц, поскольку модели одежды отличались изысканностью, эффектностью и красотой. Стилизованные под нынешнюю моду, они стали еще ярче и привлекательнее.

Мини-силуэты

Мода на мини в последнее время не становится менее популярной, и в этом году она снова набирает обороты. Поскольку сегодня к мини-силуэтам относятся лояльно даже в концепции дресс-кода, можно предположить, что тенденции на короткую длину могут рассчитывать на популярность в долгосрочной перспективе.

И это не случайно, ведь мини-юбки и мини-платья можно сочетать с любым верхом, а также с разными видами обуви. В таких нарядах есть возможность продемонстрировать всю красоту своей стройной фигуры, поэтому стильные девушки предпочитают именно эту длину.

Металлические элементы декора

Металл в нынешнем сезоне занимает особое место в модных нарядах. Благодаря ему изделие выглядит более привлекательно и эффектно независимо от цвета и фасона. Декоративные украшения такого плана можно использовать для оформления верха и низа, аксессуаров, обуви.

Возможно, сегодня появятся новые формы и фасоны, однако за концепцию украшать одежду серебристыми и золотистыми элементами можно поблагодарить шестидесятые годы прошлого века. Именно тогда массивные декоративные пряжки, большие блестки и сетки были особо популярными, и сегодня они снова присутствуют на моделях одежды в модных показах.

Виниловые сапоги

Данная модель сапог также появилась в прошлом столетии. Длина их была чуть меньше, доходила до середины голени, и такую обувь надевали под мини-юбки и платья. Сегодня длина должна быть больше, почти до бедра, а сочетание может оставаться прежним – с одеждой мини, длинными рубашками или удлиненными свитерами.

Мода на виниловые сапоги настолько привлекательна, что может конкурировать с модой на кожаные ботфорты. Материал удобен, прилегает к коже, доставляя приятные ощущения, может слегка растягиваться.

Яркие цвета и психоделические принты

В воспоминаниях о моде шестидесятых первое, что приходит в голову — это цветная одежда. В основном это были платья с оригинальными принтами, затем стали трендовыми цветные рубашки.

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Сегодня мы пошли дальше, и мода на цветные яркие изделия распространяется не только на платья и юбки, приветствуются футболки, брюки, брючные костюмы и остальные предметы одежды по вашему усмотрению. Вы можете, не стесняясь, остановить свой выбор на изделии подобной расцветки или использовать яркие детали в качестве оригинальных акцентов.

Платья-колокол и бэби-долл (платья-клеш)

Платья-колокол названы так потому, что их подол несколько заужен и аналогичен по размеру с обхватом талии, что создает форму колокола. Очень стильные фасоны, которые помогают подчеркнуть стройность и утонченность фигуры. Бэби-долл — это просто красивые и удобные подрезные на талии платья с юбкой-клеш, которые вы можете носить на каждый день или по праздникам. Простота и в то же время изысканность стиля не может быть не замечена ценителями оригинальных вещей. Поэтому оба фасона имеют право называться эффектными и стильными. Выбор остается за вами.

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Крупные цветочные принты

Нет ничего удивительного в том, что мода на крупные цветочные принты шестидесятых нашла свой отклик в сегодняшних тенденциях. Такие вещи поднимают настроение, добавляют уверенности в себе и всегда выглядят празднично. Используйте их для разной одежды, как для верха, так и для низа, а также комбинезонов, костюмов и, конечно же, платьев.

Двухцветные образы, широкие продольные полосы

Очень стильная и эффектная мода, которая подходит практически всем. Использование двух цветов является всегда выигрышным, особенно если речь идет о контрасте белого и черного. Одежда, выполненная в подобных цветах, может использоваться в качестве повседневной и нарядной. Широкие продольные полосы визуально увеличивают рост и делают фигуру более стройной, в этом есть бесспорный плюс.

Рубашки-поло и двойки

Если вы хотите быть модной, выберите верх в виде рубашки-поло, которая была в моде в шестидесятых годах прошлого века. Она смотрится очень аккуратно и стильно, удобная и красивая, сочетающаяся с любым низом. Если вы остановите свой выбор на двойках, это будет самое правильное решение, поскольку именно этот вариант сегодня в тренде. Комплект выглядит эффектно, помогая сделать образ целостным и завершенным. Топ может быть чуть укороченным, что позволит продемонстрировать утонченность талии.

Вместо заключения

Мода 1960 года предшествовала стилю хиппи и отличалась своей изысканностью и аккуратностью. Она символизировала социальное освобождение, то есть, свободу, которую подчеркивают и сегодняшние тенденции. Ее очень просто стилизовать под современную моду поколения Z, представители которого стремятся к свободе и независимости и с удовольствием будут носить такие наряды.