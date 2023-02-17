 

К концу 2023 года по Москве будут курсировать только удобные для всех пассажиров трамваи с низким полом – Собянин

17.02.2023, 15:50, Разное
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Москва поддерживает отечественных машиностроителей и закупает трамваи исключительно российского производства. Об этом градоначальник написал в своем телеграм-канале.

В 2023 году развитие трамвайного транспорта продолжится. Планируется полностью завершить обновление подвижного состава.

По словам Собянина, в ближайшие три года в Москве появится еще 150 современных вагонов. К концу текущего год в городе будут ходить только низкопольные трамваи.

“Они удобны для всех: особенно для маломобильных и пожилых людей и, конечно, для пассажиров с детьми”, – написал мэр.

Москва делает ставку на электрический транспорт. Помимо трамваев, город активно развивает сеть электробусов. В этом году планируется поставка более 500 новых штук.

В июле 2022 года началась эксплуатация крупнейшего в Европе электробусного парка в Троицком административном округе. Там можно обслуживать до половины всех электробусов, которые перевозят пассажиров в ТиНАО.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что без турникетов общественный транспорт стал ходить чаще и быстрее. Время посадки сократилось с 10 до одной минуты, пассажиры стали экономить в пути около 25 минут.


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