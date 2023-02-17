 

“Зверски убита”: поклонников Барановской пришибла новость о смерти

17.02.2023, 15:50, Разное
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Популярная российская телеведущая Юлия Барановская не понаслышке знает, что такое семейные трагедии. Она девять лет прожила с бывшим капитаном национальной сборной по футболу Андреем Аршавиным. Брак со спортсменом так и не был официально зарегистрирован, однако пара успела обзавестись тремя детьми.

После расставания наследники остались на шее у артистки. Юлия Барановская сегодня в одиночку занимается воспитанием дочери Яны, а также сыновей Артема и Арсения. Разумеется, ей как любящей матери, не чуждо человеческого горе.

В пятницу, 17 февраля, телеведущая рассказала в социальных сетях об истории героев программы “Мужское / Женское”, которую она ведет совместно с журналистом и продюсером Александром Гордоном. Поклонников звезды, конечно же, пришибла страшная новость об смерти дочери участницы эфира.

“Восемнадцатилетняя Виктория Дейнека, дочь Елены, была зверски убита своим отчимом при немом согласии матери”, – напомнила Юлия Барановская.

Эту историю как раз и обсуждали в очередном выпуске шоу “Мужское / Женское” на Первом канале. Однако артистку удивило, что правоохранительные органы выпустили Елену Дейнека под подписку о невыезде.

Она подчеркнула, что после эфира глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился взять уголовное дело под особый контроль. Юлия Барановская отметила, что мать убитой девочки лично помогала своему сожителю спрятать труп.

Звезда голубых экранов обратила внимание, что подозреваемую все же взяли под стражу. “И я надеюсь, что и убийца, и его соучастница будут наказаны по всей строгости закона”, – заключила Юлия Барановская.


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