 

Комиссию Госдумы по делам Бога и православия возглавил бывший преподаватель научного атеизма

17.02.2023, 15:33, Разное
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Новым председателем комиссии Госдумы по делам Бога и православия стал 72-летний Александр Лазарев – бывший преподаватель научного атеизма, заместитель директора Академии общественных наук при ЦК КПСС в 1986-1990 годах.

Комментируя своё назначение, депутат от КПРФ выразил решимость разрабатывать новые средства по профилактике атеизма и борьбе с ним, особенно среди несовершеннолетних.

– Атеизм – он как венерическое заболевание. Если ты эту заразу у себя в поголовье контролируешь, то всё хорошо будет. Если нет – быстро расползётся и будем потом удивляться, почему люди у нас такие, – сказал он. – А люди не виноваты, что мы их распустили, что позволяем им быть безбожниками, безродными Иванами, не боящимися ни Бога, ни властей, ни начальника/

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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