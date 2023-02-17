Потому что негде – Личное мнение
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Если Ани Лорак бросается в отношения с головой, а Дарья Мороз спокойно вступает в новый этап жизни, то с Кристиной Асмус — другая история.
Нате, смотрите — во как меня любят!
Фото: Соцсети
Посмотрели? Правильно, а где ещё обжиматься, если не на улице? Не дома у Гарика же.
Нет, если Кристине нравится, то пожалуйста — никто не против. Лишь была бы счастлива. Ну, а то, что в 34 года не может съехать в свою квартиру, так это не беда — многие так живут. Кто — с родителями, кто вот — с бывшим мужем.
Хочется, конечно, пожелать Кристинке счастья. Чтобы роль хорошая нашла её, чтобы в жизни всё сложилось. И жилья отдельного.
Впрочем, может, ей так нравится? Погуляла с парнем, обнялась под фонарём — романтика! А потом пришла домой и топает над головой бывшего мужа. Не нравится? Так купи квартиру!
Это только на первый взгляд видится необычным. А если подумать, то довольно прикольно.
А вы помните времена, когда бродили по улицам, потому что жилья не было? Романтично было? Хотели бы повторить?
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Источник: Лена Миро
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