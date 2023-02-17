 

Экс-футболист Савин оштрафован за дискредитацию ВС России

17.02.2023, 14:55, Новости дня
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Бывшего футболиста и блогера Евгения Савина оштрафовали по делу о дискредитации Вооруженных сил России, соответствующее решение принял Тверской суд Москвы.

Савин признан виновным по административной статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов РФ и ее граждан», передает ТАСС со ссылкой на сообщение суда.

Ему назначен штраф в размере 50 тыс. рублей. Из материалов дела следует, что Савин опубликовал на YouTube в декабре видео, направленное на негативное отношение к СВО.

Савин играл за «Амкар» (Пермь), в 2008 году он перешел в «Крылья Советов» (Самара). С 2011 года играл за «Томь», «Урал», «Тюмень», «Луч-Энергия». Также был комментатором на «Матч ТВ». Последние несколько лет ведет блог на YouTube.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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