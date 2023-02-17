 

Владимир Путин начал переговоры с Александром Лукашенко в Ново-Огарево

17.02.2023, 14:55, Новости дня
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Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в подмосковном Ново-Огарево, где обсудят дальнейшее развитие отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами, а также взаимодействие в Союзном государстве.

Накануне визита в Москву Лукашенко анонсировал, что в беседе с Путиным планирует затронуть вопросы безопасности, обороны и выполнения правительствами двух стран поручений в сфере экономики. Также может быть обсужден вопрос о совместной группировке войск в республике, президент Белоруссии уточнил, что военные двух стран проводят боевое слаживание для того, чтобы быть готовыми отразить агрессию. Кроме того, президенты обсудят энергетику и импортозамещение, передает ТАСС.

 

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что вступительный обмен репликами на предстоящих переговорах главы РФ Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко будет открытым для СМИ.

В пятницу Лукашенко прибыл в Москву на встречу с Путиным.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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