Глава Евросовета Мишель: Украине не стоит рассчитывать на ускоренное вступление в ЕС

Украинским властям не стоит рассчитывать на ускоренное вступление в Европейский союз, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

Как сказал Мишель в интервью бельгийскому LN24, Украина должна соответствовать требованиям для вступления в ЕС, сокращенного пути для Киева не будет, как и не будут менять процедуру вступления, передает РИА «Новости».

Он также пообещал дебаты по этому вопросу на уровне лидеров Евросовета до конца года.

Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает завершить переговоры о вступлении и стать полноправным членом ЕС менее чем за два года.

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