 

Дальнейший экспорт вооружений непозволителен — прокремлевский политик выступил в поддержку «Манифеста за мир» на Украине

17.02.2023, 14:50, Разное
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Депутат бундестага и экс-глава парламентской фракции Левой партии Грегор Гизи подписал петицию под названием «Манифест за мир», инициированную Сарой Вагенкнехт и Алисой Шварцер, пишет Berliner Zeitung. По его словам, Запад, отвергающий прекращение огня, «сознательно идёт на гораздо большее число смертей, ранений и разрушений». Петицию, которая была опубликована в сети в прошлую пятницу, на данный момент подписали уже почти 500 тыс. человек.


AP

Депутат бундестага и экс-глава парламентской фракции Левой партии Грегор Гизи подписал петицию под названием «Манифест за мир», инициированную на прошлой неделе известной представительницей немецких левых Сарой Вагенкнехт и знаменитой активисткой за права женщин Алисой Шварцер, пишет Berliner Zeitung.

В пресс-релизе на сайте Левой партии и на своей странице в Twitter Гизи объясняет, почему он поддержал манифест. Кроме того, он призывает к участию в мирной демонстрации у Бранденбургских ворот в Берлине, запланированной на 25 февраля.

По его словам, в «атмосфере военной истерии» манифест и демонстрация «крайне необходимы». «После окончания холодной войны Запад начал нарушать международное право», — пишет Гизи.

Хотя экс-глава фракции Левой партии в бундестаге утверждает, что боевые действия были инициированы Россией, тем не менее он призывает отказаться от поставок оружия для поддержки Украины. «Помимо того, что я и так выступаю за то, чтобы наша страна запретила экспорт вооружений, потому что Германия больше не имеет права зарабатывать деньги на войнах после Второй мировой войны, дальнейший экспорт вооружений сейчас в любом случае является заведомо непозволительным», — подчёркивает Гизи.

«Молчание орудий при международном посредничестве» является предпосылкой для «мирных переговоров и, таким образом, актом солидарности с украинцами», поясняет Гизи. «Ни одна из сторон не заинтересована в продолжении войны. Нам требуется немедленное прекращение огня, и для этого необходимо использовать давление и дипломатию», — продолжает он.

«Предыдущий премьер-министр Израиля Беннетт уже обсудил с обеими сторонами все ключевые моменты прекращения огня между Россией и Украиной. Но Запад заявил на это «нет». Тот, кто отвергает прекращение огня, сознательно идёт на гораздо большее число смертей, ранений и разрушений. Вместо того чтобы просто призывать к поставкам оружия и затягивать войну, участвовать в эскалации, мы должны вернуться к деэскалации, разоружению, примирению интересов, дипломатии и строгому соблюдению международного права всеми сторонами», — пишет Гизи.

Петицию, которая была опубликована в сети в прошлую пятницу, на данный момент подписали уже почти 500 тыс. человек.

Хотя содержащиеся в ней требования пользуются большой поддержкой, манифест также подвергся жёсткой критике. В день публикации петиции министр иностранных дел Анналена Бербок сказала на предвыборном мероприятии в Берлине: «Всем тем, кто говорит, что орудия должны замолчать, потому что тогда у нас будет мир, я хочу сказать: что это за мир, если украинцам придётся жить в российской оккупации?»

Берлинский политолог Херфрид Мюнклер назвал петицию «бессовестным манифестом». По его словам, Шварцер и Вагенкнехт вредят идее пацифизма. Любой, кто «не считает понятие «мир» просто словом для загадывания желаний», должен «решительно выступить против манифеста», заявил Мюнклер, передаёт Berliner Zeitung.


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