 

Путин избавил “Газпром” от повышенного налога на прибыль при экспорте СПГ

17.02.2023, 14:44, Разное
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, освобождающий “Газпром” (и его аффилированные компании) от повышенного налога на прибыль экспортеров сжиженного углеводородного газа (СПГ). Документ опубликован на портале правовой информации.

В ноябре был принят закон, который повышает ставку налога на прибыль экспортеров СПГ, имеющих хотя бы одну партию экспортируемого газа до 2022 года, с 20% до 34%.Газпром, его дочерние и аффилированные компании освобождаются от повышенного налога на прибыль в соответствии с новым законом. Новый закон будет применяться к правоотношениям, возникшим с 1 января 2023 года.

В 2023-2025 годах налог на прибыль в размере 34% будет применяться к пользователям федеральных участков недр, разрешение которых по состоянию на 1 января 2013 года позволяет осуществлять строительство или экспорт СПГ с этих или других федеральных участков. Данная лицензия была выдана после 1 янв. 2013. Это означает, что “Газпром”, его аффилированные лица и другие компании освобождаются от этой повышенной ставки.

Закон также продлевает срок завершения работ по модернизации нефтеперерабатывающих заводов для получения права на обратные акцизы. Ограничения на экспорт российских технологий в настоящее время ограничивают возможности РФ по импорту: Если иностранные поставщики не могут предоставить оборудование, то нужно заказывать новое.

Эти поправки уточняют требования к налогообложению при работе с бензолом или параксилолом, а также условия, позволяющие получить налоговый вычет. Данный закон вступает в силу со дня его опубликования. Правила, касающиеся бензола и параксилола, а также модернизации нефтеперерабатывающих предприятий, вступят в силу через месяц после публикации. Однако они не вступят в силу до начала следующего налогового периода.


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