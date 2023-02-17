Путин избавил “Газпром” от повышенного налога на прибыль при экспорте СПГ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, освобождающий “Газпром” (и его аффилированные компании) от повышенного налога на прибыль экспортеров сжиженного углеводородного газа (СПГ). Документ опубликован на портале правовой информации.

В ноябре был принят закон, который повышает ставку налога на прибыль экспортеров СПГ, имеющих хотя бы одну партию экспортируемого газа до 2022 года, с 20% до 34%.Газпром, его дочерние и аффилированные компании освобождаются от повышенного налога на прибыль в соответствии с новым законом. Новый закон будет применяться к правоотношениям, возникшим с 1 января 2023 года.

В 2023-2025 годах налог на прибыль в размере 34% будет применяться к пользователям федеральных участков недр, разрешение которых по состоянию на 1 января 2013 года позволяет осуществлять строительство или экспорт СПГ с этих или других федеральных участков. Данная лицензия была выдана после 1 янв. 2013. Это означает, что “Газпром”, его аффилированные лица и другие компании освобождаются от этой повышенной ставки.

Закон также продлевает срок завершения работ по модернизации нефтеперерабатывающих заводов для получения права на обратные акцизы. Ограничения на экспорт российских технологий в настоящее время ограничивают возможности РФ по импорту: Если иностранные поставщики не могут предоставить оборудование, то нужно заказывать новое.

Эти поправки уточняют требования к налогообложению при работе с бензолом или параксилолом, а также условия, позволяющие получить налоговый вычет. Данный закон вступает в силу со дня его опубликования. Правила, касающиеся бензола и параксилола, а также модернизации нефтеперерабатывающих предприятий, вступят в силу через месяц после публикации. Однако они не вступят в силу до начала следующего налогового периода.