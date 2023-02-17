Путин избавил “Газпром” от повышенного налога на прибыль при экспорте СПГ
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, освобождающий “Газпром” (и его аффилированные компании) от повышенного налога на прибыль экспортеров сжиженного углеводородного газа (СПГ). Документ опубликован на портале правовой информации.
В ноябре был принят закон, который повышает ставку налога на прибыль экспортеров СПГ, имеющих хотя бы одну партию экспортируемого газа до 2022 года, с 20% до 34%.Газпром, его дочерние и аффилированные компании освобождаются от повышенного налога на прибыль в соответствии с новым законом. Новый закон будет применяться к правоотношениям, возникшим с 1 января 2023 года.
В 2023-2025 годах налог на прибыль в размере 34% будет применяться к пользователям федеральных участков недр, разрешение которых по состоянию на 1 января 2013 года позволяет осуществлять строительство или экспорт СПГ с этих или других федеральных участков. Данная лицензия была выдана после 1 янв. 2013. Это означает, что “Газпром”, его аффилированные лица и другие компании освобождаются от этой повышенной ставки.
Закон также продлевает срок завершения работ по модернизации нефтеперерабатывающих заводов для получения права на обратные акцизы. Ограничения на экспорт российских технологий в настоящее время ограничивают возможности РФ по импорту: Если иностранные поставщики не могут предоставить оборудование, то нужно заказывать новое.
Эти поправки уточняют требования к налогообложению при работе с бензолом или параксилолом, а также условия, позволяющие получить налоговый вычет. Данный закон вступает в силу со дня его опубликования. Правила, касающиеся бензола и параксилола, а также модернизации нефтеперерабатывающих предприятий, вступят в силу через месяц после публикации. Однако они не вступят в силу до начала следующего налогового периода.
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