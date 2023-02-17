Правильный выбор сделает нас увереннее: как подобрать сумку, чтобы подчеркнуть фигуру

Мы часто слышим о том, что подкорректировать силуэт можно с помощью одежды. Однако мало кто задумывается о важности сумки в контексте образа. Этот аксессуар может как испортить лук, подчеркнув недостатки фигуры, так и, наоборот, немного «уравновесить» пропорции. Разбираемся, как выбрать сумку исходя из своего телосложения и роста.

Миниатюрные девушки

Если ваш рост ниже 155 сантиметров, то откажитесь от сумок размера XXXL. В противном случае изделие заставит вас казаться еще ниже. Идеальный выбор для вас — это миниатюрные аксессуары размером до 20 сантиметров в длину или в ширину.

Чтобы казаться визуально выше, а заодно и стройнее, выбирайте сумки-кроссбоди на длинном ремешке. Вообще, чем больше будет вертикальных линий — тем лучше.

Ваша сумка должна быть в высоту больше, нежели в ширину. Откажитесь от горизонтально ориентированных аксессуаров, поскольку они исказят пропорции вашей фигуры.

Высокие и стройные

Если вы высокая и стройная девушка, тогда вам вполне подойдут мешковатые сумки-шоперы. Пусть они будут с мягкими стенками, а не с жесткими. В то же время избегайте экстремально больших аксессуаров, чтобы они не смотрелись нелепо и громоздко.

Ваш выбор — это изделие, которое больше в длину, нежели в высоту. Избегайте сумок на длинных ремешках, поскольку из-за них вы будете казаться еще выше. Также не лучшим решением является продолговатая и вытянутая вертикально сумка. Оставьте такое изделие для девушек низкого роста.

Средний рост

Если у вас средний рост, тогда вам подойдет сумка среднего размера. Оптимальный вариант — это 30 на 35 сантиметров. Лучше всего смотрятся в вашем случае аксессуары с относительно плотными стенками. Можете рассмотреть оригинальные варианты нестандартных форм, например, сумку-ведро.

Учтите, что к той части тела, где заканчивается сумка, обычно приковано повышенное внимание. Например, если вы комплексуете по поводу пышных бедер, тогда не берите сумку-кроссбоди, которая будет заканчиваться на уровне бедер. Идеальный и универсальный вариант — это ношение сумки в районе талии.

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Еще одна важная вещь. Если у вас пышный бюст, и вам лишний раз бы не хотелось привлекать к нему внимание, тогда избегайте сумок с перекрестными ремнями спереди. Ваш выбор — это аксессуар через плечо либо клатч.

Сумки и телосложение

Как подчеркнуть фигуру с помощью сумки так, чтобы в глаза не бросались недостатки и чтобы силуэт казался более пропорциональным? В данном случае стоит запомнить пару простых правил.

Если у вас угловатая фигура, тогда вам подойдут сумки округлых плавных форм. Это могут быть аксессуары наподобие мешков-шоперов, авосек, сумок-«бананок». Чем более плавные изгибы будут на аксессуаре, тем лучше и гармоничнее изделие впишется в ваш лук. Отдавайте предпочтение сумкам с мягкими стенками. Пусть изделие меняет формы (сужается или расширяется) в зависимости от степени заполненности.

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Если же у вас весьма аппетитные формы, тогда ваш выбор — это аксессуар четкой геометрической формы. Вам подойдут портфели, чемоданы, прямоугольные клатчи и т. д. Стенки сумки должны быть плотными. Чтобы не возникло дисбаланса, избегайте слишком громоздких и больших аксессуаров. И также не берите очень миниатюрную сумочку.

Полезные советы

При выборе сумки отталкивайтесь также от своего стиля в одежде. Например, если у вас классические строгие луки, то шопер в виде мешка или авоськи никак вам не подойдет. Если у вас антиутопические образы в стиле киберпанк, тогда винтажные аксессуары буду смотреться крайне нелепо.

Перед приобретением сумки обязательно посмотрите на себя в зеркало, чтобы оценить, подходит ли вам аксессуар по пропорциям или нет. Учтите, что универсальный цвет для сумки – это бежевый, а не черный. Черную сумку можно сочетать только с черными вещами.