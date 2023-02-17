Холодная вода и витамины? Что усугубляет появление прыщей и как можно этого избежать

Прыщи – распространенная проблема. Угревая сыпь ухудшает здоровье кожи и портит внешний вид. Многие не догадываются о том, что некоторые привычки и особенности образа жизни могут вызывать прыщи. Каких ошибок надо избегать тем, чья кожа склонна к появлению угрей?

Не прикасаться к лицу слишком часто

Особенно такой запрет касается тех, кто давит прыщи.

После этого на коже остаются шрамы, которые не исчезают несколько месяцев и даже лет. Кроме того, часто прикосновение к лицу способствует распространению бактерий. Если на коже есть расширенные поры, попавшие на ее поверхность микроорганизмы провоцируют воспаление и вызывают появление новых угрей.

Ограничить употребление продуктов, которые провоцируют прыщи

Многие косметологи дают такой совет клиентам. Некоторые виды продуктов и напитков усугубляют угревую сыть.

Одним из триггеров проблемы является молочный белок. Исследования показали, что употребление такой продукции способствует появлению акне и усугублению уже имеющейся патологии. В составе молочной продукции присутствует сывороточный белок и казеин.

Компоненты стимулируют выработку гормона, вызывающего угревую сыпь.

При наличии прыщей дерматологи советуют употреблять продукты с низким гликемическим индексом. Такая пища не вызывает воспаления. Перед едой рекомендуется пить воду с лимонным соком.

Во время приема пищи не следует употреблять холодные напитки. Для кожи, склонной к угрям, полезны блюда с добавлением яблочного уксуса.

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Холодная еда и напитки замедляют секрецию ферментов в желудочно-кишечном тракте. Это приводит к застою в лимфатических сосудах и нарушению метаболизма, которое ухудшает состояние кожи.

Не перебарщивать с добавками

БАДы, содержащие витамины D и В12, а также биотин и цинк вредны для кожи, если их принимают в высоких дозах. Они способствуют повышению уровня тестостерона и вызывают появление прыщей. Но стоит учитывать, что исследования о воздействии добавок и витаминов на уровень тестостерона проводились в основном на мужчинах.

Биотин – БАД, который обладает ценными свойствами. Добавка улучшает состояние кожных покровов, волос и ногтей. Но она может нанести вред людям, склонным к угревой сыпи. Тем, кто хочет использовать эту добавку, эксперты советуют употреблять ее в жидком виде, а не в форме капсул.

Витамины и минералы, безусловно, полезны. Однако не стоит принимать их без надобности.

Употреблять БАДы следует только по совету специалиста. Тогда они не принесут организму вреда.

Прыщи встречаются у многих. С этой проблемой можно и нужно бороться.

И есть простые методы, которые помогут справиться с ней.