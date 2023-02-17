Мнение: Партия Пригожина

В ноябре прошлого года в Санкт-Петербурге открылся «ЧВК Вагнер Центра». Очень похоже, что Евгений Пригожин – хозяин центра, ЧВК «Вагнера», «фабрики тролле» и пр. – замахнулся на политическую карьеру.

Инфраструктура движения, а то и политической партии уже готова – с пропагандистским и силовым аппаратами, со своей медийной империей, с финансовой подпиткой группы бизнес-компаний, имеющих доступ к госконтрактам.

Пригожин пока молчит о своей политической карьере, но совсем недавно он и от самого ЧВК с «фабрикой троллей» открешивался…

Мой коллега Валерий Ширяев пишет:

«Выходить из тени на поляну активной публичной политики господин Пригожин начал с самого начала специальной военной операции. Эта новая его роль все явственней проступала по мере того, как на фронте приобретала вес ЧВК «Вагнер». Удивительный гибрид с чертами латиноамериканских парамилитарных формирований, наемников а-ля Боб Денар и советского спецназа разросся до внушительного соединения в несколько десятков тысяч бойцов всех военно-учетных специальностей.

На мой взгляд, Евгений Пригожин строит прообраз политического движения и заявляет себя как его лидер, имеющий все шансы добиться признания. Как человек, открыто выражающий свои симпатии, взгляды, в которых явственно сквозит «образ будущего» России — того образа, который складывается в сознании обывателя.

Такой лидер не может быть тайным руководителем конторы пропагандистов или отряда авантюристов в африканских дебрях. Почувствуйте замах: «Из загородных клубов, из 500-метровых кабинетов, во время омолаживающего или любого другого косметического массажа солдатами на войне управлять невозможно».

…Это популизм, который найдет отклик у самой благодарной аудитории времен военного конфликта — правой, консервативной, националистической.

….Надутые щеки тропической ящерицы — меткий образ современного государства. Пригожин умеет говорить доходчивым, простым и точным языком. Но это уже не язык улицы, это язык политики.

В стране, где четверть века над умами простонародья царствовал Жириновский с его образным и как бы народным языком, в расчете на ту же публику набирает политическую силу человек, претендующий на воинскую доблесть, полководческий и организаторский талант. На его стороне — память о летчиках ЧВК «Вагнер» Антонове и Никишине, направивших под Бахмутом горящий Су-24 на бронетанковую колонну ВСУ с криком в эфире «Встречайте, суки, папу!».

«Если моя жизнь оборвется, я ни о чем не жалею» — эти слова погибшего 15 февраля фаната клуба «Зенит» будут жить в политике долго, ведь в СВО участвуют целые подразделения, составленные исключительно из футбольных фанатов. Это готовая мощная группа поддержки.

….есть люди, которые легко могут стать своими для той части населения, что поддерживает военные действия, и уж тем более для тех, кто в них участвовал. Евгений Пригожин — один из них. Он сформулировал образ коллективного бессознательного своего будущего электората так: «Если одна деревня пошла биться с другой, а ты в это время парился в бане, бери половник и иди вместе с остальными».

Отсюда

Прикидываю шансы «партии Пригожина» и самого Пригожина, к примеру, на парламентских или президентских выборах. Думаю, что на президентских выборах Пригожин вполне может набрать процентов 10-12. А на парламентских – и того больше. Если, конечно, доживет….

Фотография Евгения Пригожина на похоронах «вагнеровца» под Петербургом отсюда.

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