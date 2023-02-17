 

Сервис “Городские запросы” помог в 2022 году найти больше 900 технологических решений – Собянин

17.02.2023, 14:26, Разное
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В прошлом году сервис помог найти более 900 технологических решений. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Городские ведомства оставляют заявку на поиск российских технологических решений. В ответ инновационные компании предлагают свои разработки.

“Таким образом город получает подборку продуктов и сервисов, которые часто дешевле импортных аналогов и при этом не уступают им по качеству”, – рассказал Собянин.

Мэр уточнил, что технологии и продукты доступны по 16 направлениям. Это общепит, торговля и услуги, транспорт, здравоохранение и другие отрасли.

Так, с помощью сервиса отечественные компании предложили более 200 решений. Городские специалисты проводят экспертизу отобранных проектов.

Собянин сообщил, что в настоящее время тестируется портативный прибор для кардиотокографии при беременности и набор реагентов для выявления вирусов.

Ранее в Москве в два раза сократили срок выполнения административных процедур для импортозамещающих производств. Город создает “зеленый коридор” для строительства и реконструкции предприятий площадью более 1,5 тысячи квадратных метров, заявил Собянин.

Упрощение административных процедур также сказывается на росте самозанятых в Москве. В прошлом году такой статус оформили 365 тысяч человек, заявил мэр.


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