Скандалы: «Это были люди-хамелеоны»

Как российский полицейский стал осведомителем «банды амазонок» и сделал ее неуловимой

Банда состояла из членов одной семьи и отличалась тем, что женщины шли на каждое дело вместе с мужчинами и не уступали им в хладнокровии и жестокости. Шесть лет «амазонки» держали в страхе всю Ростовскую область и прилегающие регионы: бандиты не щадили ни женщин, ни детей и не раздумывая убивали сотрудников правоохранительных органов. В прошлый раз речь шла о зарождении группировки и ее первых преступлениях.

Сегодня наш рассказ о том, как «амазонки» совершили свои самые жестокие убийства и вступили в кровавую схватку с полицейскими, которая привела их на скамью подсудимых.

19 сентября 2012 года. 02:30, Новочеркасск. Вневедомственная охрана получает тревожный сигнал: что-то произошло в стоматологической поликлинике на Народной улице. Двое полицейских, сержант Виктор Камфорин и младший сержант Владимир Мандрик, немедленно выезжают и несколько минут спустя оказываются на месте, откуда поступил сигнал.

Они выходят из машины, осматриваются — и видят, что кто-то бросил камень в окно поликлиники. А мгновение спустя раздаются выстрелы: по полицейским стреляют из двух ружей и обреза. Они погибают на месте, даже не успев ничего понять. К ним подходят трое — Инесса Тарвердиева с мужем Романом Подкопаевым и дочерью Викторией.

Инесса вооружена ружьем Иж-58, Виктория — обрезом ТОЗ-БМ, а Роман — ружьем ТОЗ-34. У убитых полицейских они забирают табельные пистолеты Макарова, автомат Калашникова АКС-74У и патроны, а затем скрываются. Сержант Камфорин и младший сержант Мандрик никогда не узнают, что попали в ловушку «банды амазонок».

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Самым громким преступлением «банды амазонок» стала расправа над семьей одного из командиров отряда милиции специального назначения (ОМСН) ГУВД по Нижегородской области Дмитрия Чудакова.

Поздно вечером 7 июля 2009 года лидеры банды Инесса Тарвердиева и Роман Подкопаев в очередной раз вышли на охоту на трассе «Дон». Но им не везло — машины стояли по несколько штук, одни отъезжали — другие подъезжали.

Единственным удобным для них автомобилем был отдельно стоящий патруль ГАИ, но милиционеры не спали, и разбойники не рискнули нападать

Лишь ближе к трем часам ночи в отстойнике на 494-м километре трассы Тарвердиева и Подкопаев нашли цель — одиноко стоящую «пятнашку» с номерами Нижнего Новгорода. В ней по дороге из отпуска отдыхали четыре человека: подполковник Чудаков, его жена и двое детей, 7-летний мальчик и 11-летняя девочка.

Инесса и Роман надели маски и перчатки; затем Подкопаев подошел к машине спереди и открыл огонь по Чудакову и его супруге. Потом он хладнокровно расстрелял детей на заднем сиденье и штык-ножом добил всех жертв: дочь Чудакова получила 37 ножевых ударов в спину. На следствии Тарвердиева вначале заявила, что раненых добивал Подкопаев, но на суде взяла вину на себя.

Муж не умел пользоваться ножом, а оставлять их в живых было нельзя, — Инесса Тарвердиева на суде

После этого Роман стал наблюдать за обстановкой, а Инесса, как обычно, обыскала тела и автомобиль, забрав все ценное вплоть до украшений на телах убитой женщины и детей. Стоимость добычи убийц, как следует из материалов уголовного дела, составила 56 тысяч рублей. После этого они тщетно попытались поджечь машину жертв, а затем скрылись.

К слову, вскоре после убийства семьи Дмитрия Чудакова, в сентябре 2009 года, сотрудники Следственного комитета России (СКР) арестовали 26-летнего Алексея Серенко — охранника рынка в Аксае и заядлого охотника.

Основанием стала экспертиза, которая установила: огонь по автомобилю могли вести из принадлежащего ему ружья. Мужчина 18 месяцев провел в СИЗО, потом еще несколько лет — под подпиской о невыезде. И только в самом конце 2013 года, уже после задержания «банды амазонок», с него сняли все обвинения и вернули оба арестованных автомобиля и оружие.

«Они хотели открыть магазин краденого»

По мере того как «амазонки» раз за разом уходили от ответственности, их аппетиты росли. От воровства уток в соседнем дворе они перешли к похищению товаров из магазинов на сотни тысяч рублей. Раз в месяц, в две недели, а порой и через день бандиты похищали из оставленных без присмотра домов всю утварь, технику, золото и даже крупную мебель.

К примеру, у жительницы Дивного Мишуриной 4 января 2011 года преступники украли хрустальные салатницы, чайный сервиз, кастрюли и постельное белье. У другой селянки, Ковалевой, девять дней спустя пропали украшения и ботинки. Еще через месяц из магазина местной предпринимательницы Гладкой пропали товары более чем на 500 тысяч рублей.

В ночь на 25 февраля из магазина украли 51 комплект нижнего белья, 171 бюстгальтер, 50 женских брюк, трусы, водолазки и даже свадебный комплект. Характер похищенного явно указывал на то, что среди преступников есть женщины. Между тем всю добычу Роман и Инесса везли в свой огороженный дом в селе Дивном.

Банда так уверовала в свою безнаказанность, что ее участники планировали открыть магазин краденых вещей и были уверены — он будет приносить прибыль

Дина Даниелянсоветник юстиции, гособвинитель на процессе над участниками «банды амазонок»

История с магазином объясняет, почему 18 августа 2012 года банда вывезла из магазина в Новочеркасске четыре тысячи пачек сигарет, а 15 марта 2013 года из магазина в Аксае — 27 мешков косметики. Всего с 12 ноября 2009 года до дня задержания «амазонки» совершили 60 краж более чем на девять миллионов рублей.

Кровавая охота

В ночь на 19 сентября 2012 года Инесса Тарвердиева с Романом Подкопаевым и дочерью Викторией ради оружия убили двоих милиционеров — сержанта Виктора Камфорина и младшего сержанта Владимира Мандрика (речь об этом шла в начале статьи).

Похищенное у них оружие «амазонки» использовали 8 апреля 2013 года при нападении на сотрудников частного охранного предприятия (ЧОП) в Новочеркасске. Около двух часов ночи Инесса, Роман и Виктория подъехали к торговому павильону на Сарматской улице и взломали окно, чтобы сработала сигнализация.

Когда к павильону приехала охрана, бандиты открыли по ним огонь из двух автоматов Калашникова и ружья. Однако раненый водитель Николай Корсунов успел включить заднюю скорость и вывести машину из-под обстрела.

Но его напарник Юрий Стаценко получил смертельные ранения и позже скончался в реанимации

Три месяца спустя, 2 июля, Инесса, Роман и Виктория втроем пытались обокрасть дом в городе Ипатово (Ставропольский край): там жил мировой судья с супругой. Бандиты узнали, что хозяева уехали в Ставрополь на вечер выпускников, и решили обокрасть коттедж.

Понаблюдав за ним несколько часов и убедившись, что свет не зажигается, троица проникла внутрь. Однако «амазонки» не знали, что теща судьи Анна Лужбина находилась в доме и просто спала. Услышав шум, она вышла из дальней комнаты — и Роман выстрелил ей в голову из обреза, убив на месте.

В это время Инесса и Виктория продолжили обыскивать дом и нашли сейф с оружием

Взломав его, бандиты забрали два ружья ТОЗ-34, ружье системы Лефоше 16-го калибра (очень дорогой экземпляр, считающийся редкостью, — его цена по самым скромным подсчетам составляла около 10 тысяч долларов), а также карабин Симонова и несколько сотен патронов.

Спрятав этот арсенал в своей «Волге», «амазонки» вернулись в дом и продолжили методично его обыскивать, собирая все ценное. Стоимость их добычи составила почти миллион рублей: это был один из самых удачных налетов в истории банды.

«Они случайно остались живы»

К каждому из своих налетов Инесса Тарвердиева и Роман Подкопаев подходили максимально серьезно: они ошпаривали патроны кипятком, чтобы смыть отпечатки, а во время нападений старалась молчать, чтобы случайно не оставить слюну на месте преступления.

Такая осторожность вкупе с помощью действующего сотрудника милиции, а позже и полиции (переаттестацию он прошел без замечаний) Сергея Синельника позволяла «банде амазонок» долгое время уходить от правоохранительных органов.

Позже в своих показаниях Инесса признается, что Синельник не только сообщал бандитам информацию об оперативных мероприятиях, но и передал им рацию, при помощи которой они слушали переговоры милиционеров Аксая и Новочеркасска.

Кроме того, Сергей снабдил «амазонок» гранатой и патронами

Между тем для поиска неуловимых налетчиков в Ростовской области увеличили количество патрулей и привлекли дополнительные силы, но вот кого искать — оставалось непонятным. Поэтому на улицах проверяли всех, кто вызывал хоть какое-то подозрение.

Но «банда амазонок» продолжала свою кровавую охоту. В апреле 2013 года Сергей Синельник навел ее на дом инспектора ГИБДД Андрея Юрина в хуторе Малый Мишкин Аксайского района.

Наводчик узнал о гладкоствольном и нарезном огнестрельном охотничьем оружии, которое хранилось у его коллеги Юрина

Дом полицейского Синельнику показала его жена Анастасия. Она знала не только то, где живет Юрин, но и что внутри его дома есть немало ценных вещей. Она же предупредила и о большой собаке во дворе, заодно передав яд для ее убийства. Больше пяти дней Роман и Виктория изучали территорию у дома Юрина, разрабатывая план и продумывая пути отхода.

19 апреля они отравили собаку, проникли на участок, спрятали ее труп и нашли в гараже сейфы, но в тот день трогать ничего не стали. Только четыре дня спустя, 24 апреля, Роман и Виктория вернулись: при помощи лома-гвоздодера Подкопаев попытался открыть сейфы — но тут его подельница сообщила о появлении Юрина. Ему нужно было съездить в больницу, а перед этим он решил заскочить домой.

Подкопаев выпустил в полицейского 17 пуль: Юрин упал, но потом попытался подняться. И тогда Виктория Тарвердиева сделала контрольный выстрел ему в голову. Убив хозяина, «амазонки» попытались проникнуть в его дом — там в ужасе заперлись жена и ребенок Юрина, которые поняли, что произошло. Еле дыша, они накрылись одеялом и пытались позвать на помощь. Как назло, у женщины закончились деньги на мобильном — но ее спас случай.

Подкопаев ломился в дверь и окна, но его спугнули. Юрина и ее ребенок случайно остались живы. Но женщина до сих пор находится в тяжелом состоянии и морально убита горем, —

Дина Даниелян, советник юстиции, гособвинитель на процессе над участниками «банды амазонок»

Последнее дело

В ночь на 8 сентября 2013 года Роман Подкопаев и Виктория Тарвердиева, вооруженные похищенными пистолетами Макарова, приехали в город Аксай на скутере. Спрятав его в лесополосе на Садовой улице, они пешком отправились на улицу Бакланова, где приглядели дом — как они думали, пустующий.

Роман перепрыгнул через забор и собрался открыть калитку Виктории — но в этот момент его окликнул хозяин Сергей Корчагин. Подкопаев сразу же открыл огонь, убив мужчину, — и заметил в окне его жену Елену. Сделав один выстрел через окно, он ворвался внутрь и добил раненую женщину.

Затем налетчики вышли на улицу и сделали вид, что прогуливаются, на самом деле проверяя, не встревожили ли выстрелы кого-нибудь

Прождав с полчаса, оба вернулись в дом и стали методично его обыскивать. Собрав все ценное (от золотых браслетов до тушки курицы и куска сала из холодильника), убийцы направились к скутеру.

В ту ночь на дежурство в Аксае заступили старшие сержанты полиции Алексей Лагода и Иван Шаховой. В третьем-четвертом часу ночи они заметили двух человек в лесу и пошли им навстречу. Увидев милиционеров, Роман громко спросил: «Вы за нами?» Получив утвердительный ответ, бандит без раздумий открыл огонь.

Сержант Шаховой погиб на месте, а раненный в руку Лагода сумел добраться до патрульной машины и вызвать подкрепление. При этом полицейский все время стрелял, не давая Роману и Виктории ни подойти к себе, ни скрыться.

Было темно. Я предположил, что они попытаются напасть на меня с разных сторон, потому немного отъехал на машине и стал стрелять по вспышкам от выстрелов. Тут загорелись фонари мопеда — я открыл огонь по ним. Мопед упал, — Алексей Лагодав 2013 году — сотрудник вневедомственной охраны

Вскоре на помощь Лагоде пришли два экипажа полиции и ОМОН: они оцепили лесополосу и стали ждать рассвета. Буквально через час выяснилось: Роман убит, Виктория ранена. Она и отвела правоохранителей к матери, которая с младшей дочерью у реки присматривала за домом на колесах. Инессу застали врасплох, а следом взяли и Синельника.

Уже потом я вспомнил, как пересекался с Подкопаевым в магазине. Они все жили в моем поселке. Я знал и Синельника. Но на них и подумать было нельзя. Это не люди, а хамелеоны какие-то, — Алексей Лагодав 2013 году — сотрудник вневедомственной охраны

«Стыд и боль до конца жизни»

5 декабря 2017 года, после четырех лет следствия и суда, всех участников «банды амазонок» признали виновными по части 3 статьи 30 и статье 105 («Покушение на убийство»), статьям 105 («Убийство»), 162 («Разбой»), 209 («Бандитизм»), 222 («Незаконный оборот оружия») и 226 («Хищение оружия») УК РФ.

Инесса Тарвердиева получила 21 год, ее дочь Виктория — 16 лет, а Анастасия Синельник — 19 лет лишения свободы в колонии общего режима: закон запрещает отправлять женщин на строгий. Сергей Синельник был приговорен к 20 годам колонии строгого режима и лишен звания «старший лейтенант полиции».

После вынесения приговора всех фигурантов оставили в СИЗО — продолжалось расследование других преступлений банды, в том числе убийств и покушений на убийство сотрудников правоохранительных органов, а также краж. Всего потерпевшими по новому уголовному делу были признаны 98 человек.

На этот раз следствие и суд растянулись на шесть лет. Процесс затрудняли в том числе и перемены в поведении обвиняемых — пройдя «тюремные университеты», они уже знали, как себя вести, чтобы добиться снисхождения.

Теперь в первую очередь «амазонки» валили всю вину на погибшего Подкопаева, который якобы держал их в страхе

Любопытно, что ближе к приговору поведение обвиняемых стало меняться. Прежде дерзкая и надменная Тарвердиева, с легкой ухмылкой рассказывавшая следователям и журналистам о подробностях расправ, вдруг склонила голову и попросила о помиловании — не для себя, а для дочери.

При вынесении приговора я прошу обратить внимание на то, что моя дочь участвовала в совершении преступлений под моральным воздействием Подкопаева. А за себя хочу сказать, что до конца своей никчемной жизни я буду чувствовать стыд и боль, — Инесса Тарвердиева в последнем слове

Виктория Тарвердиева была единственной участницей «банды амазонок» без высшего образования. По словам ее адвокатов, продолжать учебу после девятого класса и гулять с друзьями девушке было запрещено. Все свое время она должна была посвящать «семейному делу».

Эта семья превратилась в банду, которая оказалась изолирована от общества. В детстве Вика подслушала, что Роман убил ее отца, и потом все годы его боялась. Боялась, что он убьет ее мать. Когда Вике было 11 лет, Роман ее изнасиловал. А потом часто наказывал физически. Инесса дочь не защищала, — Геннадий Калина, адвокат Виктории Тарвердиевой

В отличие от Тарвердиевых, Сергей Синельник считал, что и он, и его жена уже наказаны достаточно — мол, они никого не убивали, только смалодушничали, не обратившись вовремя в правоохранительные органы.

Прокурор просит назначить мне наказание за совершение преступления — более строгое, чем лицу, которое участвовало и совершало само преступление. Это ставит под сомнение справедливость и беспристрастность государственного обвинителя. И демонстрирует предвзятость ко мне, — Сергей Синельник в последнем слове

Бывший полицейский, Синельник на протяжении всего процесса особенно активно бравировал знаниями юриспруденции. Впрочем, это было вполне объяснимо — сторона гособвинения запросила ему пожизненный срок.

Сергей Синельник наводил убийц и рассказывал, где находятся посты, как кто вооружается. За это он и Анастасия имели долю от похищенного. Инесса и Виктория регулярно выезжали на убийства, стреляли, понимая, что попадут и заберут жизни. Это жестокие люди — они действовали заодно, — Дина Даниелян, советник юстиции, гособвинитель на процессе над участниками «банды амазонок»

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Присяжные сочли всех подсудимых виновными, оправдав лишь Анастасию Синельник по одному эпизоду разбоя. Ее вместе с Викторией Тарвердиевой также признали заслуживающими снисхождения еще по паре эпизодов.

Инесса и Виктория Тарвердиевы получили по 25 лет колонии общего режима — максимальное наказание, предусмотренное для женщин в России. Анастасия Синельник была приговорена к 24 годам лишения свободы, а Сергей Синельник — к 25 годам колонии строгого режима. Его также лишили специального звания «старший лейтенант милиции».

Осужденные за 26 убийств «амазонки» считают такое наказание слишком суровым.

Они вообще убеждены, что отсидели «почти достаточно».

Игорь Надеждин, Илона Палей (Ростов-на-Дону — Москва)

Оригинал материала: “Лента.ру”