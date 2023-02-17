 

Китайско-Российская народная республика: Москва и Пекин подпишут союзный договор

17.02.2023, 13:33, Разное
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В ходе визита главы КНР Си Цзиньпин в Москву в марте 2023 года между Китаем и Россией будет подписан договор о создании единого государства.

Как сообщил источник «Российской газеты» в МИД, интеграция двух стран начнётся сразу же после ратификации соглашения.

– Мы планируем к 2026 году полностью интегрировать все органы власти Китая и России в одну систему. Это будет самая большая, самая сильная и самая богатая держава в мире, – рассказал высокопоставленный чиновник.

Ведущие китайские СМИ в начале февраля опубликовали дорожную карту объединения РФ и КНР. На первом этапе планируется создание единого экономического пространства и объединение вооружённых сил – численность армии Китайско-Российской народная республика (КРНР) к 2026 должна составить 3 миллиона человек.

В 2025 году состоятся выборы в единый парламент, после чего будет образовано единое правительство и органы власти. По расчётам экспертов, ВВП КРНР составит 30 триллионов долларов США, что сделает экономику нового государства крупнейшей в мире.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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