ГП Украины: В Херсоне задержан предприниматель за билборды с поддержкой России
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ГП Украины сообщила о задержании в Херсоне местного предпринимателя за размещение билбордов с поддержкой России.
Как сообщили в ведомстве, владельца рекламного агентства из Херсона задержали за размещение в городе билбордов с информационной поддержкой референдума о присоединении к России, его обвинили обвиняют в сотрудничестве с Россией и в перерегистрации компании по российскому законодательству, передает РИА «Новости».
Задержанного обвинили в коллаборационистской деятельности, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражей.
Напомним, в ноябре СБУ заявила о задержании владельца станции катеров в Херсоне, на которых жители переправлялись на левый берег Днепра во время эвакуации.
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