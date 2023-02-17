 

ГП Украины: В Херсоне задержан предприниматель за билборды с поддержкой России

17.02.2023, 13:33, Новости дня
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ГП Украины сообщила о задержании в Херсоне местного предпринимателя за размещение билбордов с поддержкой России.

Как сообщили в ведомстве, владельца рекламного агентства из Херсона задержали за размещение в городе билбордов с информационной поддержкой референдума о присоединении к России, его обвинили обвиняют в сотрудничестве с Россией и в перерегистрации компании по российскому законодательству, передает РИА «Новости».

Задержанного обвинили в коллаборационистской деятельности, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражей.

Напомним, в ноябре СБУ заявила о задержании владельца станции катеров в Херсоне, на которых жители переправлялись на левый берег Днепра во время эвакуации.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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