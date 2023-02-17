Гоблин предсказал провал британского фильма «Три мушкетера» с чернокожим Д’Артаньяном

«Главный критерий в западном кино – это деньги. Если это людям неинтересно, а людям это неинтересно, они не пойдут это смотреть, и оно в прокате провалится», – сообщил газете ВЗГЛЯД переводчик и блогер Дмитрий Гоблин Пучков, комментируя британскую экранизацию «Трех мушкетеров», где Д’Артаньяна сыграет чернокожий актер.

В Великобритании создали новую экранизацию романа Александра Дюма «Три мушкетера». Отличительной особенностью данного фильма стало то, что гасконца Д’Артаньяна сыграет чернокожий артист Малачи Пуллар-Латчмен. Кинокартину намерены выпустить 13 марта сразу на DVD.

«Есть такая книжка шотландского писателя Роберта Стивенсона «Остров сокровищ», где главного героя, сына владельцев трактира – юного Джима Хокинса, в советской постановке играла девочка. И никого это не раздражало, не бесило. Поэтому, что они там изобретают, наплевать абсолютно с высокой горы», – говорит Пучков.

Он напоминает, что в 2012 году финны сняли фильм, в котором маршала Маннергейма сыграл кениец, и даже от этого «Земля не перевернулась». По его словам, совершенно неважно, соблюдается ли цвет кожи, пол и прочее в постановках или экранизациях, важно, чтобы это было интересно зрителю.

«Главный критерий в западном кино – это деньги. Если это людям неинтересно, а людям это неинтересно, они не пойдут это смотреть, и оно в прокате провалится точно также, как все эти новинки про властелинов колец, дома дракона – никто не смотрит, никому не интересно, это уже приелось. Так и тут, я думаю, денег нет соберут, а это главный критерий», – заключил Пучков.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему чернокожие актеры начали играть белых персонажей.

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