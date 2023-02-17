 

В России назначили командующих войсками Западного, Восточного и Южного округов

17.02.2023, 13:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Генерал-лейтенант Евгений Никифоров назначен командующим войсками Западного военного округа, сообщили в Минобороны.

На сайте ведомства отмечено, что Никифоров был назначен командующим войсками ЗВО в январе 2023 года.

Также сообщается, что генерал-лейтенант Рустам Мурадов с августа 2022 года назначен командующим войсками Восточного военного округа (ВВО). Генерал-полковник Сергей Кузовлев в январе 2023 года был назначен командующим войсками Южного военного округа (ЮВО).

Ранее сообщалось, что генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, бывший командующий 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа (ЮВО), официально назначен командующим войсками Центрального военного округа (ЦВО).

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.06.21 / ЕС утвердил санкции против Беларуси за посадку самолета Ryanair – журналист

31.12.21 / “Я абсолютно счастлива”. Loboda в прозрачных штанах похвасталась титулами от запрещенных в Украине российских соцсетей

26.01.22 / Ученые пояснили разницу в психологии водителей автомобилей и мотоциклов

28.06.20 / Соратник Навального удалил «фейковые» посты о голосовании

20.12.21 / В Австралии выросло число детей, погибших в результате инцидента с поднятым ветром батутом

22.08.20 / В рамках фестиваля уличного искусства «Культурный код» Челябинск украсили серией муралов

01.03.22 / Страны ЕС одобрили скорейшую синхронизацию с энергосистемой Украины

16.08.21 / Белорусская федерация легкой атлетики умолчала о Тимановской, выступавшей в Польше под флагом Беларуси

03.05.21 / США призвали к правосудию относительно убитых украинских журналистов Шеремета, Гонгадзе и Комарова

16.03.21 / Полиция начала розыск подозреваемого в распылении неизвестного вещества у «Новой газеты»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика