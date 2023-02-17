В России назначили командующих войсками Западного, Восточного и Южного округов

Генерал-лейтенант Евгений Никифоров назначен командующим войсками Западного военного округа, сообщили в Минобороны.

На сайте ведомства отмечено, что Никифоров был назначен командующим войсками ЗВО в январе 2023 года.

Также сообщается, что генерал-лейтенант Рустам Мурадов с августа 2022 года назначен командующим войсками Восточного военного округа (ВВО). Генерал-полковник Сергей Кузовлев в январе 2023 года был назначен командующим войсками Южного военного округа (ЮВО).

Ранее сообщалось, что генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, бывший командующий 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа (ЮВО), официально назначен командующим войсками Центрального военного округа (ЦВО).

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