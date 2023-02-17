Мессенджер Slack начнет блокировать бесплатные аккаунты пользователей из России

Slack, корпоративный мессенджер, разослал российским пользователям уведомления о прекращении работы их аккаунтов с 21 марта 2023 года. Об этом рассказал Иван Бегтин, директор АНО “Информационная культура”, в своем Telegram-канале.

“Slack начал отключать сообщества, связанные с Россией. Сегодня он прислал уведомление о принудительном закрытии сообщества opendatarussia.slack.com только за то, что оно зарегистрировано на адрес электронной почты в зоне .ru”, – сказал Бегтин. Директор по информационной культуре заявил, что Slack ассоциирует адреса электронной почты в домене .ru с российской юрисдикцией и не оперирует никакими санкциями. Вместо этого он “блокирует все, что связано с Россией”.

Пользователи сети рассказали об аналогичных сообщениях на электронной почте, за исключением тех, кто пользуется Slack более 8 лет. В качестве возможного решения предлагается сменить владельца учетной записи на человека за пределами Российской Федерации. Salesforce, владелец Slack, объявила, что прекратит работу с российскими клиентами 7 марта 2022 года.