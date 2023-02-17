 

Tesla отзывает 360 000 электромобилей Tesla из-за “риска аварии”

17.02.2023, 13:23, Разное
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Tesla отзывает более 360 000 автомобилей из-за проблем с бета-версией программного обеспечения для автономного вождения. Об этом пишет The Verge со ссылкой на релиз The National Highway Traffic Safety Administrations (NHTSA).

Отзыв затрагивает модели Tesla Model S, Model X 2016-2023 годов, а также Model 3 2017-2023, Model Y 2020-2023. Бета-версия автопилота позволяет электромобилю двигаться со скоростью, превышающей рекомендуемую, и подолгу стоять под знаками “Стоп”, независимо от того, открыт ли перекресток. Согласно NHTSA, все эти сценарии повышают “риск аварии”.

Как пишет The Verge, будет выпущено обновление программного обеспечения Tesla, которое будет бесплатным для всех автомобилей. Отзыв не потребует от владельцев физически изымать электромобили. Илон Маск, глава Tesla, прокомментировал сообщение NHTSA. Он отметил, что “отзыв” – это термин, который относится к беспроводному обновлению.

Мисси Каммингс из Администрации безопасности дорожного движения США провела исследование и обнаружила, что водители электромобилей, на которых установлены системы автопилота, чаще попадают в аварии, в результате которых погибают или получают серьезные травмы.


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