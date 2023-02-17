Особняк Мадонны под вывеской HOLLYWOOD выставлен на продажу

Всемирно известная певица и продюсер Мадонна за годы карьеры нажила приличное состояние. Книга рекордов Гиннеса приписывает ей достижение “самая коммерчески успешная исполнительница в истории”. Разумеется, в разное время в собственности у артистки была довольно роскошная недвижимость.

К бывшим владениям певицы относится и старинный особняк Кастильо-дель-Лаго, расположенный на голливудских холмах, прямо под знаменитой вывеской HOLLYWOOD. Недвижимость спроектирована в испанском стиле, ее достроили в 1920-х годах.

Мадонна владела поместьем в 1993-1996 годах. Певица выложила за недвижимость порядка пяти миллионов долларов. Однако нынешний собственник прочит за роскошный дом 21 миллион долларов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным американской газеты, особняк занимает площадь чуть меньше тысячи квадратных метров. А общая площадь участка – 12 тысяч квадратных метров. Впрочем, большая часть земли расположена на холме под наклоном и усыпана деревьями, так что использовать ее с пользой не получится.

Зато внутренне убранство дома настолько привлекает внимание, что покидать особняк не захочется. В прихожей установлена винтовая лестница на несколько уровней. На полу постелена крупная терракотовая плитка с ручной росписью.

Главной изюминой недвижимости являются высокие арочные проемы, деревянные балки под потолками и многочисленные декоративные элементы из кованных металлов. Удивляет и спальня, полностью завешанная коврами.

Всего в доме находится девять спален и шесть ванных комнат, огромный кабинет и две кухни. Во дворе особняка можно найти теннисный корт, тренажерный зал, гараж, бассейн. Однако все внимание притягивает старинный фонтан.

Очевидно, что новый владелец стремится продать недвижимость, пока еще имя 64-летней Мадонны на слуху. Многие звезды забываются раньше, чем умирают. Так, в США скончалась актриса Ракель Уэлч, сообщает телеканал “360”. По данным RT, американской звезды не стало после болезни. Портал VSE42.RU напоминает, что 82-летняя артистка считалась секс-символом 1970-х годов.