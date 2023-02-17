Скандалы: Дым на карте

Для проекта мусоросжигающих заводов не хватает оборудования

Для проекта строительства сети мусоросжигающих заводов в России не хватает импортного оборудования, выяснили «Известия». «РТ-Инвест» («дочка» «Ростеха») сейчас возводит пять таких предприятий, одно из них — в Казани — наиболее остро столкнулось с проблемой. Для остальных четырех заводов в Подмосковье компания успела закупить детали заранее, но завершение процесса перенесли с 2022-го на конец 2023 года. Для успешного окончания строительства необходимо повысить уровень локализации на казанском заводе с 64 до 90%, что потребует дополнительной господдержки.

Организация уже обратилась за помощью в Минприроды.

Вопрос в деталях

Проект «РТ-Инвест» по строительству пяти мусоросжигающих заводов, генерирующих тепловую энергию (МТЭС), испытывает трудности из-за нехватки оборудования. Такая проблема, в частности, наблюдается у завода в Казани. Об этом говорится в письме замгендиректора компании Тимура Котляра замглавы Минприроды Дмитрию Тетенькину. С документом от 13 декабря ознакомились «Известия».

«Для завершения создания завода в Республике Татарстан в связи с выходом зарубежного технологического партнера из проекта из-за санкционной политики недружественных государств требуется повысить степень локализации до 90%», — отметил в письме Тимур Котляр.

Оснащение для завода должен был поставить швейцарско-японский консорциум Hitachi Zosen Inova, но сначала из-за пандемии, а потом и санкций отказался от этого, писали СМИ. Сейчас уровень локализации комплектующих МТЭС в Казани составляет 64%, в РФ уже налажено производство котлового оборудования и систем охлаждения паровых труб. Но чтобы его повысить, нужно также наладить выпуск дополнительных элементов оснащения для энергетической утилизации ТКО, включая колосниковую решетку, электротехническое оборудование, а также комплекс очистки дымовых газов. Это будет возможно в случае предоставления дополнительной господдержки, отмечается в письме. Необходимые суммы в письме не обозначены.

— Для реализации проектов ранее были предоставлены различные меры поддержки, в том числе субсидии из федеральных и региональных бюджетов. Все эти шаги гарантировали сохранение тарифа на вывоз ТКО на прежнем уровне и обеспечивали привлечение средств частных российских и иностранных инвесторов. Следуя этой же логике, компания обратилась к федеральным органам власти за дополнительными мерами для завершения строительства и запуска завода, — заявили в «РТ-Инвест».

В компании также предложили понизить мощность завода, при этом сохранив условия по платежам за электроэнергию для потребителей (ДПМ ВИЭ), сообщил «Известиям» источник в отрасли. Проработать такую возможность на межведомственном уровне поручил вице-премьер Дмитрий Григоренко в комплексе мер по реализации проекта (с документом ознакомились «Известия»).

Сейчас электроэнергия, вырабатываемая мусоросжигающими заводами, подается промышленным потребителям по ценам выше, чем у других поставщиков. За счет этого покрываются инвестиции в их развитие. МТЭС являются частью программы поддержки ВИЭ-генерации в России (возобновляемые источники энергии).

Но, по мнению отраслевых экспертов, меры по оказанию проекту дополнительной поддержки за счет энергорынка — необоснованны и избыточны. Из-за санкций многие российские предприятия — потребители электроэнергии — также оказались в непростой ситуации, подчеркнул источник «Известий» в отрасли.

Правительство уже и так реализовало обширный перечень дополнительных мер поддержки проекта, в числе которых отмена финансовых гарантий на период строительства заводов, двухлетняя нештрафуемая отсрочка по срокам их ввода, отметили в НП «Совет рынка». В организации добавили, что многие члены ассоциации, например представители потребителей электроэнергии, не разделяют такие шаги в отношении одних участников энергорынка за счет других.

Но в «РТ-Инвест» подчеркнули, что локализация в России дополнительных элементов оборудования позволит не только завершить запуск завода в Татарстане, но и обеспечить технологический суверенитет нашей страны в отрасли.

— Меры поддержки необходимы в первую очередь на компенсацию удорожания проекта от производства нового отечественного оборудования в единичном экземпляре, — сказали «Известиям» в Минприроды.

В Минэнерго от комментариев отказались, рекомендовав обратиться в Минпромторг. Там отметили, что работа по строительству заводов энергоутилизации в РФ продолжается в том числе с привлечением госкорпорации «Росатом». Она включает в себя производство в стране необходимого и дополнительного оборудования для заводов с постепенным углублением локализации.

«Известия» также направили запрос в «Росатом», Минфин и правительство Татарстана.

Набор мощностей

С 2018 года «РТ-Инвест» помимо мусоросжигательного завода в Татарстане строит еще четыре завода в Подмосковье (в Воскресенском, Богородском, Наро-Фоминском и Солнечногорском округах). Возведение всех объектов находятся в активной стадии, сказали «Известиям» в компании.

Они будут сжигать 3,35 млн т твердых коммунальных отходов в год с выработкой электроэнергии, а их суммарная мощность должна составить 355 МВт. Сообщалось, что объем инвестиций в проект составит 185 млрд рублей.

— Сейчас для заводов в Московской области уже произведено и поставлено 85% оборудования, оно было оплачено до значительного повышения стоимости, — отметили в «РТ-Инвест».

На МТЭС в Воскресенском и Наро-Фоминском округах доставили и смонтировали ключевое оснащение: котлы, турбины, колосниковые решетки, фильтры газоочистки, рассказали в компании. На площадке завода в Богородском округе завершили возведение фундамента воздушно-конденсационной установки, ведется бетонирование фундамента паровой турбины, а также монтаж внутренних металлоконструкций. На площадке в Солнечногорском округе приступают к монтажу котельного оборудования, рассказали в «РТ-Инвест».

СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»

«РТ-Инвест» совместно с «Росатомом» и ВЭБ.РФ в 2020 году разработали проект строительства 25 МТЭС мощностью 1453 МВт в десятках регионов РФ с инвестициями в около 1,3 трлн рублей (с учетом налогов и модернизации). Позднее Минфин предложил отложить решение о финансировании проекта пока в полную силу не заработают уже строящиеся первые пять мусоросжигающих электростанций общей мощностью 355 МВт. Их запуск ожидался в декабре 2022-го, но эти сроки были смещены на 2023-й. Весной прошлого года правительство предоставило возможность перенести и эту дату — на 2024 год. В январе 2023-го о проработке вопроса возведения двух МТЭС в Краснодарском крае сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Отраслевое развитие

По словам эксперта УК «Финам Менеджмент» Дмитрия Баранова, поддержка проекта логична, так как его реализация позволит России создать производство собственного оборудования. Это также будет способствовать развитию технологий и созданию сложной продукции, которая может пойти на экспорт.

Иного мнения придерживается директор Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов. По его словам, мусоросжигание является устаревшим способом утилизации отходов и средства госдотаций следует распределять согласно иерархии обращения с ТКО (предотвращение образования, раздельный сбор, рециркуляция и повторное использование). Эксперт подчеркнул, что раздельный сбор и переработка отходов будут дешевле для граждан и государства, а также максимально экологичны.

— Дороговизна мусоросжигания — общемировое явление. Расходы на дополнительную поддержку лягут на плечи населения и бизнеса, — считает Борис Моргунов.

Впрочем, срыв сроков ввода МТЭС в эксплуатацию отложит и решение проблем с отходами на это же время, поэтому реализация проекта важна для страны, считает член экспертного совета комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Маликов.

По словам главы Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева, сейчас на территории РФ уже начали реализовывать значительное количество проектов по созданию отечественных производств импортозависимых видов оборудования для отрасли обращения с ТКО, в том числе при участии РЭО. Основные задачи для оперативного решения таких вопросов заключаются в развитии государственных мер поддержки НИОКР по созданию импортозависимых видов оборудования, заключил он.

Валерий Воронов

Оригинал материала: “Известия”