УЕФА оштрафовал Украинскую ассоциацию мини-футбола по итогам матча со сборной России
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УЕФА оштрафовал Украинскую ассоциацию мини-футбола по итогам матча 1/2 финала чемпионата Европы 2022 года между сборными РФ и Украины, сообщили в пресс-службе организации.
По сообщению пресс-службы, Украинская ассоциация мини-футбола оштрафована на 20 тыс. евро за оскорбительные, провокационные и запрещенные скандирования, передает ТАСС.
Ранее РФС потребовал от УЕФА открыть дисциплинарное расследование из-за украинцев. Во время матча, который состоялся 4 февраля в Нидерландах и завершился победой российской команды со счетом 3:2, украинские болельщики на трибунах скандировали оскорбительные лозунги, которые носили политический характер и разжигали ненависть по национальному признаку.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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