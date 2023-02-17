УЕФА оштрафовал Украинскую ассоциацию мини-футбола по итогам матча со сборной России

УЕФА оштрафовал Украинскую ассоциацию мини-футбола по итогам матча 1/2 финала чемпионата Европы 2022 года между сборными РФ и Украины, сообщили в пресс-службе организации.

По сообщению пресс-службы, Украинская ассоциация мини-футбола оштрафована на 20 тыс. евро за оскорбительные, провокационные и запрещенные скандирования, передает ТАСС.

Ранее РФС потребовал от УЕФА открыть дисциплинарное расследование из-за украинцев. Во время матча, который состоялся 4 февраля в Нидерландах и завершился победой российской команды со счетом 3:2, украинские болельщики на трибунах скандировали оскорбительные лозунги, которые носили политический характер и разжигали ненависть по национальному признаку.

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