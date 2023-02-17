Песков заявил о добровольном порядке участия бизнеса во взносах в бюджет
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Участие бизнесменов в разовом взносе в бюджет является добровольным, однако важно помнить, что взаимодействие власти и бизнеса осуществляется в обе стороны, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, ключевым моментом является добровольное участие в порядке внесения взносов, передает РИА «Новости».
При этом, взаимодействие властей и бизнеса – дорога с двусторонним движением, обе стороны четко отдают себе отчет в тех реалиях, в которых мы сейчас живем, и в тех потребностях, которые сейчас существуют у страны, подчеркнул Песков.
Ранее власти разъяснили суть однократного добровольного взноса от крупных компаний.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет