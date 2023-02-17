Песков заявил о добровольном порядке участия бизнеса во взносах в бюджет

Участие бизнесменов в разовом взносе в бюджет является добровольным, однако важно помнить, что взаимодействие власти и бизнеса осуществляется в обе стороны, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, ключевым моментом является добровольное участие в порядке внесения взносов, передает РИА «Новости».

При этом, взаимодействие властей и бизнеса – дорога с двусторонним движением, обе стороны четко отдают себе отчет в тех реалиях, в которых мы сейчас живем, и в тех потребностях, которые сейчас существуют у страны, подчеркнул Песков.

Ранее власти разъяснили суть однократного добровольного взноса от крупных компаний.

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