 

Песков заявил о добровольном порядке участия бизнеса во взносах в бюджет

17.02.2023, 12:40, Новости дня
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Участие бизнесменов в разовом взносе в бюджет является добровольным, однако важно помнить, что взаимодействие власти и бизнеса осуществляется в обе стороны, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, ключевым моментом является добровольное участие в порядке внесения взносов, передает РИА «Новости».

При этом, взаимодействие властей и бизнеса – дорога с двусторонним движением, обе стороны четко отдают себе отчет в тех реалиях, в которых мы сейчас живем, и в тех потребностях, которые сейчас существуют у страны, подчеркнул Песков.

Ранее власти разъяснили суть однократного добровольного взноса от крупных компаний.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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