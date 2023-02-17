Партия откинувшихся и дембелей

Евгений Пригожин, судя по всему, задумал свой большой политический проект.

Евгений Пригожин признал-таки 14 февраля, что создал «Агентство интернет-исследований», известное как «фабрика троллей», и длительное время управлял им. Вряд ли кто-то столько исследовал деятельность этого центра пропаганды, как «Новая газета», и редакция могла бы с удовлетворением констатировать правоту своих публикаций, сделанных еще в те дни, когда основатель ЧВК «Вагнер» руководил этим центром на конспиративной основе. Но тут акцент стоит сделать на другом: дело в том, что это публичное признание наряду с другими событиями можно представить как

очередной шаг в осуществлении масштабного политического проекта — правопопулистской «партии Пригожина».

Проекта, который начинает оформляться как раз к началу вероятного болезненного процесса «транзита власти».

Здесь стоит напомнить, что за четыре с половиной месяца до признания в создании «Агентства интернет-исследований» Пригожин так же открыто признал, что является основателем ЧВК «Вагнер». Хотя всего за три недели до этого суд по его иску признал этот факт недостоверным в процессе против Алексея Венедиктова*.

Выходить из тени на поляну активной публичной политики господин Пригожин начал с самого начала специальной военной операции. Эта новая его роль все явственней проступала по мере того, как на фронте приобретала вес ЧВК «Вагнер». Удивительный гибрид с чертами латиноамериканских парамилитарных формирований, наемников а-ля Боб Денар и советского спецназа разросся до внушительного соединения в несколько десятков тысяч бойцов всех военно-учетных специальностей.

Гости открытия «Вагнер Центра» в Петербурге. Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Денежное содержание в ЧВК на 20% выше армейского, система боевого управления скорее напоминает американскую армию (есть там и уникальный орган — Совет командиров), есть своя артиллерия, танки, авиация, награды и даже собственный «обменный фонд» украинских военнопленных. В отсутствие Дисциплинарного устава ВС РФ дисциплина в организации поддерживается мощным корпоративным духом: слухи о расправах над провинившимися — под стать репутации основателя.

Среди блогеров из числа русских националистов уже ходят идеи о том, что ЧВК «Вагнер» — прообраз будущей реформированной армии России, сродни полкам «иноземного строя» до Петра I.

Боевая эффективность наемников (назвать их по-другому в отсутствие закона о ЧВК нельзя) оценивается по-разному, но в целом высоко. И конкретные результаты позволили Евгению Пригожину вступить в политическое противоборство с Министерством обороны.

После сентябрьского конфуза в Харьковской области второй после Пригожина руководитель собственной мини-армии (из земляков) Рамзан Кадыров потребовал отправить на фронт половину сидящих в тылу силовиков. Через двое суток на странице «Конкорд» сети «ВКонтакте» его поддержал основатель «Вагнера»: «…среди тех, кого стоит призвать на защиту родины раньше остальных, бизнесмен назвал представителей силовых ведомств и государственных структур».

Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров. Фото: соцсети

Кстати, эти схожие по ментальности авторитетные люди нередко стали выступать дуэтом.

Это был не первый случай критики МО Пригожиным. Вот так он сравнил свое воинство и армию:

ЦИТАТАЕВГЕНИЙ ПРИГОЖИН:

«В ЧВК «Вагнер» все равны. Все друг друга слушают. Каждый солдат снизу может достучаться до верхнего эшелона. Поэтому я рядом с ними, вместе с ними лазаю по окопам и понимаю то, что им необходимо. Если сегодня было бы три-пять «ЧВК «Вагнер» на разных направлениях, я думаю, мы бы уже в Днепре носки полоскали».

Дальнейшие события на Украине резко обострили уровень полемики. Это была уже открытая политическая борьба. Первого октября Кадыров обрушился с резкой критикой на начальника Генштаба Герасимова и его протеже генерала Лапина. И Пригожин в тот же день присоединился к этой медийной атаке:

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«Экспрессивное заявление Кадырова, конечно, совсем не в моем стиле. Но могу сказать: "Рамзан, красавчик, жги". Всех этих ушлепков — с автоматами босыми на фронт».

Цитата по сообщению пресс-службы компании «Конкорд».

Надо признать, что никто еще не смел в РФ называть «ушлепками» генералов верхушки МО. Укорота не последовало.

Напротив, 5 октября Путин лично поздравил Кадырова с присвоением звания генерал-полковника. А 29-го пришли новости об отстранении Лапина от командования группировкой «Центр».

С этого времени официальный представитель МО генерал-полковник Конашенков старается вообще не упоминать ЧВК «Вагнер», хотя при отдельных несомненных успехах наемников на фронте делать это все труднее. Вот так он объявил о взятии Соледара: «Комплекс реализованных российской группировкой войск мероприятий обеспечил успешные наступательные действия штурмовых отрядов по освобождению Соледара».

Тут ни слова о тех, кто, собственно, и брал укрепрайон. Вскоре — как бы в пику — было обнародовано заявление Пригожина:

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«Еще раз хочу подчеркнуть, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК «Вагнер».

Для верности текст сопроводили его фото с бойцами в захваченной соляной шахте.

Поход испытанного PR-бойца против высших армейских офицеров продолжился. Когда генералы из Госдумы — Соболев и Заварзин — потребовали принудить фронтовиков брить бороды и сдать мобильные телефоны, ответ золотопогонным депутатам был умышленно оскорбительным:

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«…кучка клоунов пытается научить изнуренных тяжелым военным трудом бойцов, сколько раз им бриться»

Цитата по сообщению пресс-службы компании «Конкорд».

Прощание с бойцоа «Вагнера» в Волгограде. Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Впрочем, эта борьба, переставшая быть подковерной, идет с переменным успехом. Евгений Пригожин тоже понес аппаратные поражения. Ему запрещен отныне набор добровольцев в тюрьмах (Минобороны не запрещен). Появились и сигналы о том, что в регионах погибшим в рядах ЧВК заключенным при ранениях и наградах отказывают в воинском погребении.

Но если политический ледокол Пригожина — ЧВК «Вагнер» — возьмет Бахмут, военная группировка при кремлевском дворе понесет поражение вместе с ВСУ.

Комментарий Евгения Пригожина. Из телеграм-канала WarGonzo

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* Внесен Минюстом РФ в список иноагентов.

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