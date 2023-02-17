 

Собянин рассказал о проекте “Искренний сервис” в центрах “Мои документы” и в других городских службах

17.02.2023, 11:47, Разное
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“Искренний сервис” предполагает не только оформление госуслуги, но и внимательное отношение к каждому посетителю. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, проект оказался успешным. После этого “Искренний сервис” начали внедрять в другие службы столицы.

Собянин уточнил, что около 1,5 тысячи сотрудников МФЦ работают в медицинских учреждениях и создают комфортные условия для пациентов. Также администраторы внедряют стандарты “Искреннего сервиса” в первом скоропомощном флагманском центре на базе ГКБ имени Вересаева.

“Спасибо каждому сотруднику центров госуслуг за профессионализм и доброе отношение к своей работе!” – написал мэр.

Сотрудники многофункциональных центров войдут в команды шести городских флагманских стационаров, рассказал ранее Собянин. По его словам, администраторы будут помогать пациентам с травмами и тяжелыми состояниями, оказывать психологическую поддержку их родственникам.

Сеть МФЦ в Москве продолжает расширяться. В прошлом году открылось 13 офисов, в том числе флагманский центр на северо-западе Москвы. Они стали “единым окном” взаимодействия горожан и органов власти.


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