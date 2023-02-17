 

Замок сбежавшей в Израиль с мужем-иноагентом Пугачевой отдают под жилье для украинских беженцев

17.02.2023, 11:47, Разное
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О замке Пугачевой и ее пятого мужа-иноагенты ходят легенды. Известно, что его площадь составляет 2300 квадратных метров, а стоит он на участке в 1 гектар. В замке шесть этажей, есть отдельное крыло для гостей, детские комнаты, кабинеты, гардеробные, библиотека, оранжерея, зимний сад, роскошный каминный зал, собственный кинотеатр, бассейн в китайском стиле, подземный гараж, семейный театр со сценой. А еще на территории участка имеется гостевой домик для помощников по хозяйству…

Хрустальные люстры, сделанные на заказ гарпии, огромная скульптура рыцаря внутри, антиквариат – тут все сделано на широкую ногу. Но хозяева давно живут на Земле Обетованной. И не самым лестным образом отзываются об оставшихся в России соотечественниках. Поэтому соседи звездной четы начали сбор подписей за скорейшее изъятие замка в пользу давшего всего неблагодарным артистам Отечества.

“Изначально мы планировали, что тут может открыться дом культуры, – рассказала соседка Пугачевой, которая живет буквально через три дома. – Но сегодня многие в Грязи говорят, что будет правильно отдать замок под дом беженцев из Украины. Раз иностранный агент Максим Галкин так поддерживает ее, что переводит сбор со своих концертов в помощь Незалежной и кричит со сцены “Героя – слава!”, то будет разумно поселить в замке людей, которые сегодня нуждаются в жилье”.

Напомним, что граждане РФ, находящиеся на территории России более 183 календарных дней в году являются резидентами, а те, кто уехал и провел за границей более полугода становятся нерезидентами. У таковых в Совфеде предложили изымать имущество. Сенатор от Крыма Сергей Цеков даже озвучил идею направить недвижимость беглецов на поддержку участников СВО. “Эти либералы и предатели должны лишиться в России всего”, – заявил политик и предложил в первую очередь отсудить недвижимость у певицы Аллы Пугачевой. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что уехавших россиян нужно признать “врагами государства” и запретить им возвращаться в Россию.


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