 

Теперь он украинец – во Львове вернули имя Айвазовского дерусифицированной улице

17.02.2023, 11:33, Разное
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Львовский горсовет решил вернуть прежнее название улице художника Ивана Айвазовского, которое она носила до сентября прошлого года.

Пять месяцев назад улицу переименовали в честь украинской художницы Софии Караффы-Корбут. Решение о переименовании отозвано «в связи с изменившимися обстоятельствами и новыми политическими реалиями».

Война в УкраинеНапомним, ранее нью-йоркский «Метрополитен-музей» поменял подпись к описанию Айвазовского, назвав его «украинским художником».

– Мы внимательно следили за ситуацией в музее и картинами Ивана Константиновича. Очевидно, теперь он украинец. Это для нас довольно приятная новость. По этому случаю решили вернуть ему его улицу. Реабилитирован, – сказал мэр Львова Андрей Садовый.

По его словам, решение о переименовании было принято еще тогда, «когда Айвазовский был представителем культуры страны-агрессора». Тогда батальные сцены на картинах художника могли стать «пропагандой агрессии». Сейчас, по мнению Садового, эти сцены можно трактовать «не так однозначно».

– Мы ведь не знаем наверняка, чьи корабли были изображены на этих картинах. Наверняка моряки, изображенные там, не носили жёлто-синие ленточки и не спасались от морской болезни салом и горилкой, – пояснил глава города.

Он уточнил, что на очереди пересмотр отношения к другим деятелям искусства, «которые ранее культурно апроприировала Россия». В их числе их оказались Достоевский, Толстой и Пушкин.

– У него [Пушкина] вроде есть какая поэма о Полтаве. Я ее, правда, не читал, но уверен, что она может раскрыть нам совсем другие национальные черты писателя, – пояснил львовский градоначальник.

По его словам, решение о реабилитации писателей пока не принято, руководство города «изучает разные варианты».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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