 

Депутаты новой волны поздравили молодежь с днем российских студенческих отрядов

17.02.2023, 11:20, Новости дня
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Депутаты новой волны приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню российских студенческих отрядов (РСО), который отмечается 17 февраля.

Перед Днем РСО в Госдуме открылась интерактивная выставка «Труд крут. Российские студенческие отряды на благо страны». Депутаты новой волны рассказали о своем опыте работы в студотрядах и поздравили молодых бойцов, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Так, член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина принимала участие во Всероссийской студенческой стройке на Олимпийских объектах в Сочи, а зампредседателя комитета Госдумы по физкультуре и спорту Сергей Бурлаков был бригадиром сельхозотряда в Ростовской области. Зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Юлия Саранова является действующим председателем правления студ отрядов Тверской области, а зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев десять лет руководил Центральным штабом РСО.

«Работа в составе студенческого отряда, прежде всего, направлена на получение профессиональных навыков, необходимых студентам. Но помимо этого, студент всегда получает и надпрофессиональные навыки, которые так востребованы у работодателей: коммуникация, управленческий опыт и т.д. Активное участие в добровольческих акциях воспитывает в молодом поколении ответственных и неравнодушных граждан», – отметил председатель правления РСО депутат Киселев.

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев сообщил, что за последние полтора года в Госдуме депутаты смогли добиться сохранения налоговой льготы и увеличения финансирования программ обучения для РСО.

Член комитета Госдумы по туризму Алексей Волоцков подчеркнул роль бойцов студотрядов в восстановлении новых регионов. «Тысячи молодых ребят с первых дней СВО вместе с «Единой Россией» ведут гуманитарную работу, поддерживают военных и гражданское население Донбасса, Херсонской и Запорожской областей», – отметил он.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов выразил надежду на то, что в РСО будет расти доля волонтеров-медиков.

Поздравляя бойцов, член комитета Госдумы по науке Екатерина Харченко отметила, что они серьезно помогают в воспитании подрастающего поколения.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова высказалась о дальнейшем развитии РСО: «Надо уделять еще больше внимания популяризации студенческих отрядов. Подумать о развитии новых направлений работы для студентов» , – заметила она.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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