 

«Вести:Приморье»: «Приморский партизан» Ковтун погиб в зоне СВО

17.02.2023, 11:20, Новости дня
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«Приморский партизан» Александр Ковтун погиб при выполнении боевого задания в зоне спецоперации, сообщили СМИ.

Как сообщают «Вести: Приморье», находясь в колонии, Ковтун подписал контракт с ЧВК Вагнера и погиб 29 января в районе проведения спецоперации.

Александр Ковтун являлся активным членом «кировской банды», на счету которой убийство нескольких человек, в том числе и сотрудников правоохранительных органов.

Ранее гособвинитель попросил суд назначить наказание пятерым подсудимым по делу «приморских партизан» в виде лишения свободы на срок в общей сложности 103 года и пять месяцев.

Напомним, в мае 2018 года после пересмотра дела об убийстве четырех человек, совершенного 27 сентября 2009 года, суд приговорил Александра Ковтуна к 25 годам заключения в колонии строгого режима.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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