Источник: Два человека погибли при аварийной посадке вертолета на Сахалине, один эвакуирован
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Четыре человека находились на борту вертолета Robinson R-44, который совершил аварийную посадку северо-восточнее горы Красная на Сахалине, пилот и один из пассажиров погибли, еще один человек эвакуирован, сообщили в экстренных службах.
Как сообщил источник ТАСС, всего на борту вертолета Robinson R-44 находились четыре человека, пилот и пассажир погибли, одного человека эвакуировали, судьба еще одного уточняется. Разбившийся вертолет был обнаружен с воздуха.
Как информирует Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК, вертолет сел на горе пик Чехова, после чего пилот перестал выходить на связь и сработал сигнал бедствия воздушного судна по международной спутниковой системе КОСПАС, передает РИА «Новости». По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».
Ранее сообщалось, что вертолет Robinson с тремя людьми на борту пропал с радаров северо-восточнее горы Красная в Сахалинской области, у него сработал аварийный маяк.
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