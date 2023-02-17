В Белграде прошли массовые протесты против западного плана по Косову

В Белграде прошла протестная акция против плана США и ЕС для частично признанной республики Косово, пишет Die Zeit. Демонстранты требуют, чтобы их президент Александр Вучич не допустил вступления бывшей сербской провинции в ООН. В случае, если власти ничего не предпримут, участники протеста намереваются обратиться за помощью к России, чтобы та воспользовалась своим правом вето в Совете Безопасности.



AP

Сотни сербских националистов вышли на демонстрации в Белграде против международного плана для частично признанной республики Косово, пишет Die Zeit. Они требуют, чтобы их президент Александр Вучич отказался от нормализации отношений с Приштиной и вышел из переговорного процесса.

Местные СМИ сообщают о том, что протестующие смогли прорвать заграждения с целью попасть к входу в резиденцию главы государства, но полиция их остановила. Во время своего выступления на демонстрации один из националистов Дамьян Кнежевич заявил: «Правительство боится беспорядков. Я вам клянусь, мы готовы на гораздо большее».

Стоя перед ликующей толпой, он сказал, что обратится за помощью к России, чтобы та воспользовалась своим правом вето в Совете Безопасности, если власти допустят вступление Косова в Организацию Объединённых Наций. Вучича же он назвал предателем.

В прошлом месяце Европейский союз и США предоставили Сербии и Косову время до марта, чтобы те дали своё согласие на международный план по улучшению отношений между ними. В рамках этой инициативы Белграду не нужно будет признавать независимость своей бывшей республики, но в то же время она будет обязана не препятствовать вступлению Косова в международные инстанции. К тому же обе стороны должны будут открыть свои представительства в столицах друг друга.