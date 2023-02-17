«Где-то на складах боеприпасы есть»: артиллеристы ЧВК «Вагнер» попросили о помощи Минобороны

Подразделения ЧВК «Вагнер», которые ведут штурм города Бахмут (Артемовск), могут остаться без огневой поддержки при выполнении сложнейших боевых задач. В видеозаписи, опубликованной Telegram-каналом «Разгрузка Вагнера», бойцы компании обратились к российскому Министерству обороны с просьбой помочь с боеприпасами.

Бойцы перечисляют виды боеприпасов, которых не хватает на передовой.

«На данный момент острая нехватка боеприпасов для гаубиц, соответственно, 152 миллиметра Д-1, также для противотанковой пушки МТ-12 — 100 миллиметров, осколочно-фугасный, для танка Т-72 — 125 миллиметров осколочно-фугасные, также для 120-мм миномета 2Б11», — рассказывает один из бойцов.

Артиллеристы ЧВК «Вагнер» подчеркивают, что своевременные поставки боеприпасов позволят сохранить множество жизней и обеспечить сохранение боеспособности подразделений. «Вагнеровцы» готовы выполнить работу за военных, если им дадут такую возможность.

«Мы уверены, что где-то на складах у вас боеприпасы есть. Но мы в них остро нуждаемся. Мы будем крайне признательны, если вы окажете нам содействие, поможете нам, и поставите эти боеприпасы», — заявили бойцы в ролике.

Штурм города Бахмут, который ведется исключительно силами ЧВК «Вагнер», стал крупнейшим сражением с начала специальной военной операции на Украине. Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин отметил, что интенсивность артиллерийских боев там ставит новые рекорды, и при этом противник не испытывает нехватки боеприпасов поставляемых из-за рубежа.